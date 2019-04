Marcos Peña en Diputados: “Nos equivocamos en decir que era fácil bajar la inflación”

Tras pasar por el Senado, ahora el jefe de Gabinete habla en la Cámara baja y responde preguntas sobre política económica y situación social, entre otros temas.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se presenta en la Cámara de Diputados para brindar, en una sesión especial, su primer informe del año, el número 28 de su gestión, sobre la marcha del Gobierno.

Como lo establece la Constitución, Peña habla ante el plenario legislativo de la Cámara baja y responde preguntas de la oposición sobre política económica, situación social y aspectos vinculados con las tarifas y la política previsional.

En su primera hora, Peña hizo un repaso detallado de la gestión, provincia por provincia, en el que destacó mejoras en la obra pública, infraestructura y en materia fiscal. En un acalorado discurso, en varias oportunidades “chicaneó” a la oposición, principalmente al kirchnerismo, que en sus bancas pegó carteles con la leyenda “Basta de mentir”.

En ese marco, aseguró que en el Gobierno están “muy tranquilos” porque “en cada tema estamos mejor que en 2015”. “Discutamos sobre hechos reales, y estas obras son todos hechos reales. Podemos reconocer errores si los hay, pero primero discutamos los instrumentos de navegación que hasta el 2015 estaban destruidos”, sostuvo.

En varias oportunidades citó al gobierno de Néstor Kirchner. En una de ellas, recordó la defensa que hacía el ex presidente al superávit gemelo, algo que, según Peña, el actual gobierno busca.

Las frases más destacadas de Peña

– “Creo que no nos vamos a ir en diciembre, los argentinos no van a volver atrás”.

– “Cínicos son ustedes porque ustedes dijeron que había menos pobres que en Alemania, ustedes dejaron de medir la pobreza”.

– “Queremos que todos los argentinos salgan de la pobreza. Hoy estamos muy cercano a cuando llegamos. No creció bajo el gobierno de Cambiemos, gobernamos hace 3 años, el peronismo gobernó casi 30. Es una invitación, no es un reproche. No vamos a pelearnos, que cada uno haga su propuesta. No tenemos problemas”.

– “Hemos transformado las tarifas de transporte a una tarifa social e integrada para que los subsidios vayan a los que más lo necesitan. Es durísimo, sí, porque implica nadar cruzando un río bravo que nos cansa a todos, que nos pone en un lugar de todo el tiempo decir si seguimos adelante o no. Pero con esto demostramos que salimos del pantano donde nos habían metido. Para algunos, la solución será volver a la orilla anterior. Para nosotros, es llegar a la orilla que viene. Para nosotros es dignidad”.

– “Discutamos qué pasó con la obra pública en la Argentina. Es lo más fácil. La obra está o no está, se gastó tanto. El basta de mentir vale para todos”.

– “Perdón la extensión, pero otras veces me criticaron porque hablé poco, entonces me lo tomé a pecho”.

Parte de la oposición recibió a Peña con carteles que decían “Basta de mentir”.

– “En los últimos 100 años, 77 hubo déficit fiscal. Todos los tipos de gobierno de la historia. Si sacamos los años de hiperinflación, en los últimos 80 años, el promedio es 62,6 %…Nos equivocamos al decir que era fácil (terminar con la inflación), sí. Pero ustedes, ¿en qué se equivocaron?”.

– “Estamos sextos en inflación en todo el mundo, pero en 2015 estábamos cuartos. ¿Desde qué lugar hablan? Subestimamos la pelea de la inflación, fallamos en las metas de inflación. Ahora de ahí a decir que inventamos la inflación es un error. Entonces tampoco se presenten ustedes, porque ustedes tampoco pudieron combatirla”.

– Se probó con tipos de cambio fijos, no funcionó. Nosotros creemos que hace falta un tipo de cambio flotante. No creemos en los cepos o en los controles de cambio, porque eso destruye las exportaciones. No creemos en los defaults, porque genera la destrucción de credibilidad. Tenemos que honrar nuestras deudas. Estamos peleando para construir confianza, no un gobierno, una sociedad. El crédito externo es necesario”.

– “No hay posibilidad de avanzar sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin un federalismo sano, sin cuentas transparentes, sin un estado moderno que abre las puertas, sin una justicia independiente y sin un Congreso que funcione como viene funcionando hace 41 meses”.

– “Estoy orgulloso de defender a este Gobierno. No lo uso como un show, informo, contesto y no traigo cartelitos, hago mi trabajo”.

Más de 1.000 preguntas

El jefe de Gabinete ya respondió por escrito unas mil preguntas formuladas por los diputados de Cambiemos y de los bloques opositores. En esas respuestas, entre otras cosas, fue contundente a la hora de referirse a la posibilidad de aplicar un congelamiento de precios.

“Es importante remarcar, tal como informa el Ministerio de Hacienda, que en la historia argentina, el congelamiento de precios regulados resulta fuertemente regresivo, genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios; en el largo plazo, la inflación termina siendo más alta”, sostiene Peña.

En los últimos informes en la Cámara de Diputados, así como ocurrió hace una semana en el Senado, hubo filosos contrapuntos entre Peña y la oposición.

El de este miércoles es el informe de gestión número 28 que Peña brinda a la Cámara de Diputados desde su primera presentación, el 27 de abril de 2016.

El artículo 101 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece la obligación del jefe de Gabinete de informar al Congreso sobre la marcha del Gobierno.