María Julia Oliván: “No tengo mambos con mi cuerpo”

“La belleza está relacionada con la confianza personal y en cómo uno se siente consigo mismo. Tengo varios kilos de más en comparación con otras chicas de mi estatura, pero me la banco”, dijo la periodista.

María Julia Oliván posó para una marca de lencería con un claro objetivo: dejar un mensaje sobre el concepto de belleza.

“No tengo el cuerpo perfecto ni peso 50 kilos pero igualmente puedo hacer esta producción de fotos y sentirme linda: para mí, la belleza está muy relacionada con la confianza personal y en cómo una persona se siente consigo misma”, dijo la periodista de 43 años.

Según su testimonio, no dudó en aceptar cuando le llegó la propuesta de hacer la producción: “Me llamaron los dueños de lencería Lidia, una marca que tiene 40 años en el mercado y más de 500 puntos de venta, y no tuve ningún problema. Al principio la iba a hacer semi vestida pero después me saqué todo. Por supuesto, tengo varios kilos de más en comparación con otras chicas de mi estatura, pero me la banco”.

No es la primera vez que Oliván se muestra sin prejuicios. En otras ocasiones, publicó fotos en las redes sociales al natural, sin importarle el qué dirán. Ahora, lo hizo en su sitio web Border Periodismo.

“Durante mucho tiempo estuve reflexionando sobre cómo podía influir en mi carrera tener unos kilos de más y me di cuenta de que no me importa. Lo que tengo para ofrecer es mucho más importante”, aseguró la panelista de “Intratables” después de posar para esta producción en lencería.

“Siempre fui desprejuiciada, no tengo mambos con mi cuerpo. Como todas las minas, trato de hacer dietas y practico mucho deporte, pero porque me gusta, ¡eh! De todas formas no le pongo demasiada energía al tema de la delgadez. Tal vez es porque me gusta mucho comer o porque soy segura de mí misma”.

“Tengo la cabeza en otros lados más importantes que la delgadez, como mi familia, mi hijo y mi casa. No me obsesiono con tratar de llegar a un objetivo con mi cuerpo ni nada por el estilo, aún trabajando en la tele. No me obsesiono”.