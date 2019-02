Mariana Farfán respaldó la posible candidatura de Lorena Arrozogaray como vice de Piaggio

Apoyo. “Lorena es muy capaz, muy gestionadora; ha sabido vincularse con un montón de lugares y avanzar políticamente”, consideró FarfánLa concejal oficialista dijo que le parecería “muy bueno” y que le “encantaría” que la actual responsable de Producción y Desarrollo Económico acompañe al Intendente en la lista. Ponderó la capacidad y el perfil gestionador de la funcionaria.

Martín Piaggio buscará ser reelecto como intendente de la Municipalidad de Gualeguaychú. Ese y la precandidatura de Jorge Maradey a la senaduría departamental son los únicos dos casos confirmados respecto a los nombres que llevará el oficialismo local en su boleta en las PASO del 14 de abril. El resto, inclusive la voluntad del secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio, de ocupar un espacio en la lista diputados provinciales, son todos trascendidos que no han sido confirmados oficialmente.

En este marco, se especula con la figura que encabezará la lista del PJ con Piaggio. Y uno de los nombres que se barajan, entre otros, es el de la directora de Producción y Desarrollo Económico, Lorena Arrozogaray, quien ha ganado mucha visibilidad en los últimos meses e, inclusive, fue una de las tres personas que acompañó al Intendente en la conferencia de prensa en la que anunció el lanzamiento por la reelección. Las otras dos fueron Maradey y Martín Roberto.

Ahora, quien dedicó elogiosas palabras a la funcionaria fue la concejal Mariana Farfán. Lo hizo en ElDía desde Cero, donde expuso interesantes lineamientos sobre el rol de la mujer en la política. “Debería ser normal que las mujeres ocupen cargos Ejecutivos y legislativos igual que los hombres”, expresó.

“Sería muy bueno, me encantaría”, indicó sobre la posibilidad de que Arrozogaray acompañe a Piaggio como vice. “Lorena es muy capaz, muy gestionadora. Tiene un perfil muy bueno, y ha sabido vincularse con un montón de lugares, y avanzar políticamente. Me parece una muy buena figura. Desde ya me encantaría”, agregó.

El cupo

Por otro lado, Farfán hizo una marcada defensa de los cupos femeninos y de la necesidad de profundizar los debates al respecto. “Si no fuera por una ley, las mujeres no llegamos. Si no fuera por la Ley del voto femenino, de 1951, no votaríamos. En el Congreso de la Nación llegamos a la paridad recién diciembre del 2017, porque todas las mujeres de todos los espacios políticos sobrevolaron sus posiciones políticas y se juntaron para reafirmar el tema de género, y recién ahí salió la paridad. Recién ahora tenemos asegurado, nada más ni nada menos, igualdad de lugares”, ejemplificó.

“Hay profesiones en las que las mujeres estamos sobre representadas. Por ejemplo, la mujer como secretaria o maestra. Pero no es casual que las mujeres seamos mayoría en esas actividades, como en la atención al cliente o en el cuidado de niños y adultos. Todas son réplicas de lo que se hacía dentro del hogar”, analizó la legisladora. Y, en esta línea, argumentó: “En la Justicia no hay un montón de mujeres en lo penal, o en casos de abusos y violencia, ni juezas de familia o jefas de Policía. Hay un montón de lugar en los que ese plus podría servir”, expresó respecto a la “sensibilidad especial” que se le atribuye a la mujer para ciertas tareas o profesiones.

Diferente vara

“El proyecto de Martín Piaggio ha convocado a un montón de espacios políticos. Me parece bien que el peronismo esté unido –dijo sobre el acuerdo del PJ con el kirchnerismo en la Provincia–, y que todos podamos estar juntos, levantando las banderas peronistas y haciendo una propuesta a esta política feroz neoliberal. Eso es bueno”, enfatizó la concejal.

Por otro lado, se refirió al “gesto del gobernador Bordet” de proponer tal unidad y, en este sentido, apuntó a la oposición: “cuando buscás consensos con el gobierno nacional está bien, pero cuando lo hacés para adentro (del PJ) está mal”.

En esta línea, cuestionó los criterios utilizados para criticar el acuerdo con el espacio de Sergio Urribarri –como lo hizo Cambiemos, en la figura del senador Mattiauda en Gualeguaychú–, dado a conocer la semana pasada.

“Una persona que tiene en proceso causas tendrá que dirimirlas con sentencia firme. Es la misma vara para cualquier funcionario que esté transitando una causa judicial, como es el caso de nuestro presidente Mauricio Macri. De toda y cualquier manera y espacio político, repudio la corrupción”, aseguró y pidió que “en cualquiera de los casos, que funcione la Justicia, que sentencie, que se agoten todas las instancias apelatorias, y que (el funcionario) se corra” de su cargo si se comprueba algún acto ilícito.

“Hay que legitimar la política. Hoy la gente está muy agredida por las medidas de Cambiemos; porque la heladera está vacía, porque hay lluvia de desinversiones, cataratas de tarifazos, incertidumbre por saber si va a poder comprar los útiles para la escuela de los chicos, si van a cerrar o no alguna escuela, si van a ajustar en educación, si va a haber crédito”, enumeró Farfán, y adelantó uno de los lineamientos a los que el oficialismo local (y todas las oposiciones nacionales) apelará en la campaña que arranca: “me parece que deberíamos estar hablando de cómo vamos a cambiar esta situación en beneficio de la gente”.