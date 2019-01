Martín Gonzalo: “no podíamos poner en riesgo el futuro de la institución”

El presidente de Deportivo Urdinarrain explicó los motivos por los cuales el Azul desistió de jugar el Torneo Regional Federal Amateur. “El principal tema es económico, es un torneo muy costoso, pero tampoco hay certezas de cómo se va a jugar”, expresó el dirigente.

Martín Gonzalo dialogó con Radio Cero y dejó sus sensaciones sobre la decisión que tomaron los dos clubes de Urdinarrain, bajándose de la competencia que dará comienzo a fines de enero y que día a día suma nuevas deserciones.

“Todos los dirigentes teníamos el compromiso con los jugadores y el cuerpo técnico, por haberse ganado su clasificación al ganar la Copa Entre Ríos. Pero cuando lo pensamos en frío, analizamos diferentes cuestiones y evaluamos la realidad de nuestro club, entendimos que era muy complicado poder afrontar el torneo, principalmente por la cuestión económica, que nos arrojaba un presupuesto muy elevado y que se escapaba a nuestras posibilidades, pero también teniendo en cuenta que se tienen muy pocas certezas sobre el torneo, sobre las zonas, su forma de disputa y demás”, expresó el titular Azul.

Asimismo, Gonzalo señaló que “los costos son elevados porque se suman cuestiones que no tuvimos en otros torneos. En un partido de local, tomando en cuenta todo lo que teníamos que pagar, en concepto de árbitros, policías, aportes a la Liga y a la AFA, seguros y demás, se iba arriba de los 40 mil pesos por partido. Eso solamente de local. Tomando en cuenta que, si bien teníamos un partido con Juventud en Urdinarrain, las distancias de los otros equipos de la zona que en teoría nos iba a tocar, elevaba el presupuesto. Nosotros tenemos la experiencia de viajar mucho en la Copa Entre Ríos, en algunos casos buscando minimizar el costo de todas las formas posibles, pero igualmente se elevaba mucho el número. Y si a esto le sumamos que no teníamos idea de lo que nos tocaría a futuro en caso de pasar de ronda, se presentaba un panorama bastante complicado de resolver”.

Gonzalo remarcó que “el mismo panorama nuestro lo evaluó la gente de Juventud, estuvimos en contacto con ellos y nos manifestaron las mismas dudas que nosotros teníamos. Creo que tomamos los dos clubes la decisión correcta, no podemos aventurarnos a jugar un torneo del cual no tenemos casi nada de información, hipotecando el futuro del club. Nosotros somos un club de fútbol, siempre lo hemos sido y todos saben lo que representa Deportivo Urdinarrain en el fútbol del departamento. Pero también hemos crecido a nivel social y de infraestructura, terminamos obras importantes para la institución y consideramos que era un riesgo muy grande jugar este torneo a riesgo de quedar complicados económicamente, inclusive para poder afrontar la temporada que viene a nivel local, que tiene costos importantes”.

Finalmente, el dirigente se ilusionó con poder ser parte de un torneo de estas características, aunque dentro de un marco más lógico en cuanto a su organización. “Nosotros entendemos que es un torneo importante y que podía darnos un roce distinto, cruzando con otros rivales y teniendo la posibilidad de que nuestra institución trascienda la frontera del medio local o departamental. Ojalá el año que viene podamos tener la oportunidad de jugarlo, pero tendrán que cambiar varias cuestiones, principalmente desde el lado organizativo. Yo estoy seguro que, más allá de lo económico que es un factor determinante, si hubiéramos tenido otras certezas sobre el desarrollo del torneo, quizá hubiéramos aceptado el desafío. Por eso estamos tranquilos, convencidos de que tomamos la mejor decisión para el club”.