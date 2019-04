Martín Piaggio en Radio Cero: las elecciones, la campaña y sus frases más contundentes

El intendente estuvo en Viene con Yapa, el ciclo de 104.1, donde habló sobre un gran abanico de temas.

Sobre las elecciones 2019

Siento que estamos muy bien y creo que vamos a ganar, pero a la hora de los bifes lo que importa son los votos, y si me tengo que ir me voy con la frente bien alta.

Sobre gestión de gobierno

Sé que la política de los últimos años está muy bastardeada a responsabilidad de los propios políticos, pero el vínculo que hemos formado con los vecinos es franco y directo y muy bueno. He recibido casi siempre muestras de cariño, inclusive de gente con la que no está de acuerdo conmigo.

Sobre las críticas de la oposición

Hay una gran necedad en no interpretar en lo que sucedió. Miran lo que falta y lo que está mal y no discernir y contarle al vecino una historia que no es real. No se puede desconocer las realidades.

Me llama la atención el desfasaje entre lo que escucho de la gente y lo que los demás candidatos dicen que escuchan de la gente.

Yo ofrecí antes del comienzo de la campaña a todos transitar la política con la altura que debe tener, que es consagrarse al otro y resignar la vida personal para que el otro esté mejor.

A mí no me va eso de matar al otro por el simple hecho de no quererlo. No me sale como humano. Yo le hablo a la gente, que es la que me sigue. Y de manera bien genuina, que es lo que a la gente le gusta.