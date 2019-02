Martínez cruzó a nado el río y logró escapar de la persecución policial

Matías Martínez, el hombre de 32 años que está acusado de abusar y dejar embarazada a su hijastra de 15 años, es buscado por la Policía desde hace dos semanas y el jueves al mediodía se estuvo a muy poco de atraparlo. Creen que está recibiendo ayuda de terceros.

Hay firmes sospechas de la zona donde se guarece este hombre, que apenas se conoció el embarazo de la adolescente, abandonó el hogar familiar y se internó en el monte para evitar ser atrapado. Hasta ahora ha logrado escapar de la detención, pero por la falta de recursos se le ha imposibilitado abandonar la ciudad.

Desde un primer momento se sospechó que el lugar donde se refugia es la zona norte de Gualeguaychú, principalmente aguas arriba del río. Esta geografía es bien conocida por este prófugo de la Justicia, debido a su actividad de caza y pesca; y en este sector ha sido rastrillado en varias ocasiones por la Policía con el apoyo de Prefectura.

Pero los días fueron pasando y bajó la intensidad de la búsqueda, y fue recién el jueves al mediodía que hubo una novedad. Un móvil que recorría el camino de la Península, en el punto noreste de Gualeguaychú, divisó a Martínez, pero este hombre reaccionó a tiempo y en su huida cruzó a nado el río Gualeguaychú.

Los policías irradiaron inmediatamente la situación y un móvil trató de interceptarlo del otro lado, pero el delincuente logró perderse entre la vegetación. Se montó un operativo, que contó con el rastrillaje con perros y una embarcación recorría por el agua toda la costa, pero no se pudo localizarlo.

La Policía no tiene dudas que hay terceros que están asistiéndolo, porque Martínez no tiene recursos económicos para sustentarse durante dos semanas, de la casa salió con lo que tenía puesto, tiene las energías suficientes como para cruzar nadando el río, y según indicó a ElDía su ex pareja, en el barrio lo han visto deambulando, por lo cual no sería nada extraño que existan personas que ayudan a este prófugo de la Justicia.