Más de 30 allanamientos en Entre Ríos: hay demorados y secuestro de droga

Con las primeras luces del día, personal de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, comenzó a realizar este viernes, diferentes procedimientos con un gran despliegue en Barrio Capibá, Villa Mabel, Bajada Grande, Barrio Antártida Argentina y otras zonas de la capital entrerriana, supo Elonce.Los allanamientos simultáneos, que serían alrededor más de 30, fueron ordenados por el juez Federal, Leandro Ríos, y estarían enmarcados en los delitos de “Tenencia y Tráfico de Estupefacientes”.En diversos sectores de la ciudad se advertía gran cantidad de móviles de las fuerzas federales. Asimismo, según pudo observar un helicóptero que sobrevolaba Paraná.

Demorados y droga

El comandante Andrade, uno de los responsables de dirigir los operativos de Gendarmería, indicó a La Voz que “no puedo dar precisiones, porque los procedimientos están en curso, pero algunos allanamientos han dado resultados positivos”, resaltó el uniformado y agregó que hay personas demoradas y droga incautada, aunque no se refirió a las cantidades específicas.

Si bien no brindó detalles sobre los elementos específicos que se ordenaban secuestrar en los mandamientos emitidos por el juez Ríos, Andrade sostuvo que “las órdenes son específicas para algo, lo que no quita que de encontrarse indicios de otro delito, el juez no ordene la ampliación de la medida”.

Herido en barrio Cáritas

En Barrio Cáritas hubo personal de Gendarmería irrumpió en un domicilio de calle 1284 y fue en esas circunstancias en las que una persona intentó resistirse, forcejeó con un gendarme y se disparó el arma reglamentaria del uniformado. El civil fue herido de bala y lo trasladaron al hospital San Martín y estaría fuera de peligro.

“Lo que hubo, en una vivienda de barrio Cáritas, es un forcejeo con el propietario de la finca, y una persona herida, que está fuera de peligro”, dijo Andrade.