En los últimos años, Gualeguaychú ha afianzado su posición como ciudad universitaria, tanto por el incremento en la matrícula de institutos terciarios y universidades como por la ampliación de su oferta académica. Es así que cada año, cientos de jóvenes gualeguaychuenses y de localidades cercanas optan por formarse como profesionales en nuestra ciudad. Una alternativa que garantiza el acceso a una educación de calidad sin que las familias tengan que afrontar los gastos y desafíos de enviar a sus hijos a estudiar a Buenos Aires, La Plata, Córdoba o Rosario, por ejemplo.



Desde la década del 70, la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ha sido una de las principales opciones para estudios superiores a nivel local. Con la incorporación de carreras como Veterinaria y Farmacia, la firma de convenios con otras universidades, y la inauguración en 2022 de su sede en el Polo Educativo de Gualeguaychú, la Facultad consolidó su rol como referente del ámbito académico en la región.





De cara al comienzo de un nuevo ciclo lectivo, Ahora ElDía conversó con el decano Gustavo Isaack para dar cuenta del panorama actual de la comunidad académica. En ese contexto, este lunes 9 de febrero la Facultad de Bromatología dará inicio a sus actividades con el Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU), una instancia obligatoria que realizan los ingresantes a las distintas carreras. La misma se extenderá hasta el 13 de marzo y busca facilitar la integración de los nuevos estudiantes al entorno académico, administrativo y social de la facultad.



Isaack indicó que este viernes cerraron las inscripciones con un total de 530 nuevos alumnos, una cifra similar a la registrada el año pasado. Se trata de futuros estudiantes de Medicina Veterinaria, Licenciatura en Nutrición, Farmacia, Bioquímica, Licenciatura en Bromatología y Tecnicatura Universitaria en Química; siendo las dos primeras las carreras más demandadas en este momento. Asimismo, contó que este año el CAVU se realiza mayormente de manera virtual, con presencialidad en la última semana.



“Esta propuesta beneficia a que los estudiantes no se vean en la dificultad de encontrar alquiler en el mes de febrero, ya que sabemos que en nuestra ciudad es muy complejo conseguirlo para estas fechas. La modalidad virtual, además, permite una mejor organización del tiempo, facilitando la participación de quienes trabajan o viven en otras localidades, reduciendo los costos asociados al traslado y la estadía. De esta manera, se promueve una mayor igualdad de oportunidades, ya que todos los ingresantes pueden acceder a los contenidos y actividades del curso sin que las cuestiones económicas o relacionadas con la distancia representen un obstáculo”, explicó el docente y bromatólogo.



Y completó: “La semana presencial, por su parte, favorece el encuentro entre estudiantes y docentes, el reconocimiento de los espacios institucionales, y el fortalecimiento del sentido de pertenencia a la vida universitaria, logrando así un equilibrio entre la accesibilidad y la experiencia presencial”.

Consultado por la ampliación de la oferta académica en los últimos años, Isaack apuntó que -además de las 6 carreras de grado y pregrado mencionadas anteriormente- la Facultad de Bromatología ha incorporado distintas diplomaturas, especializaciones y doctorados, todos con modalidad a distancia: las diplomaturas en Vitivinicultura y Fromagelier (en quesos); la Especialización en Docencia Híbrida en Ciencias Aplicadas de la Alimentación y la Salud; y el Doctorado en Alimentos y Nutrición, dictado de manera conjunta por la Facultad de Bromatología y la Facultad de Ciencias de la Alimentación.



Otro dato interesante que aportó el decano de Bromatología es que en el transcurso de 2026 se prevé el cambio del plan de estudio de las carreras. “Este año se ponen en práctica los nuevos planes de estudio de Farmacia y bioquímica, y también ya tenemos aprobado el de Nutrición”, señaló.

Por último, y en otro orden de cosas, indicó que las obras de las aulas y laboratorios para la carrera de Medicina Veterinaria siguen en marcha y cuentan con un avance del 65%: “La obra sigue en construcción, con plazos estimados que apuntan a su finalización hacia fines de 2026. Una vez terminada se orientará sobre todo a prácticas e investigación para estudiantes, con posibilidad de servicios privados a través de convenios”, adelantó.