Mascherano hablo de Sampaoli tras el fracaso mundialista

El volante analizó el ciclo del entrenador de la Selección durante el Mundial de Rusia y expresó: “Ni él ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta”.

Javier Mascherano se refirió a la situación de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina, donde llegó generando una ilusión enorme y terminó yéndose después de un flojísimo Mundial, con un montón de situaciones inexplicables.

“No volví a hablar con él después del día que me fui del Mundial. No es una cuestión de que me haya decepcionado, creo que está claro que ni él ni nosotros pudimos encontrarle la vuelta a su idea”, analizó Mascherano en Fox Sports.

El Jefecito no encuentra los motivos para explicar qué falló en el ciclo Sampaoli: “No sé si era porque nosotros no teníamos las cualidades para llevar a cabo eso, pero sigo pensando que es un gran entrenador porque lo ha demostrado en diferentes lugar y porque lo he visto entrenar. En los entrenamientos estaba claro lo que quería”, señaló.

Además explicó que “desde que empezó hasta que terminó, intentó buscarle la vuelta con distintas variantes pero no pudo ni él ni nosotros. Gran parte de la responsabilidad es nuestra, porque somos los que tenemos que ejecutar el plan del entrenador”.