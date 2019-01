Matías Alé quiso seducir en vivo a Sol Pérez pero no tuvo suerte

Sabiéndose en desventaja, Alé buscó subsanar la situación: “No -admitió-, pero te mandé un mensaje. No sé si te llegó. Tal vez lo mandé a otro lado…”. “Ah, no lo abrí”, respondió entre risas la también notera, quien parecía desechar una a una las posibilidades del actor, como quien le va quitando los pétalos a una margarita (Me quiere, no me quiere, me quiere…).