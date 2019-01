Matías Novello: “ Volver a jugar en el Antonio Giusto no tiene precio”.

El pivote de Racing dijo que el triunfo ante Luciano fue un inicio importante en la segunda etapa de la Liga. Destacó la labor en conjunto de un equipo que aplastó a su rival. Neptunia cayó en Villaguay ante Adev.

Dijo que “volver al Giusto para vestir la casaca de Racing me generó una sensación difícil de explicar”. Agregó que “hace más de diez años que me fui de mi segunda casa y ver el estadio lleno, la gente cantando por el equipo, es algo que no tiene precio”.

Sobre el regreso señaló que estaba muy contento por calzarse “nuevamente la casaca de Racing”, también por regresar a un club que es “una enorme familia”, y en donde “cada partido se vive con mucha pasión”. Acotó que fue “reconfortante ver en las tribunas y saludar a gente que conozco de cuando era juvenil”.

Dijo que disfrutó “mucho un partido que supimos resolverlos en el inicio del mismo”. Remarcó que se “trabajó bien en la semana”, y que “esperábamos con mucha ansiedad la hora del juego”.

Destacó que por fortuna, junto a Fabricio Gauna, nos pudimos acoplar “sin problemas al equipo”.

Dijo que no le interesar ser “el goleador, sí que el equipo gane”. Hoy, por la noche del viernes, señaló que le tocó ser el “máximo anotador, pero este es un juego en equipo y cualquiera puede ser el goleador”.

Novello, jugador versátil, aportó gol en la pintura y desde posiciones externas. En este punto recordó que en el Federal “ tiraba 6 o 7 veces, por juego, para tres”.

Matías Novello dejó en su planilla 25 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias. Los números en el goleo son muy buenos. 6/8 desde la línea, 5/6 en lanzamientos para dos y 3/ 4 en triples.

En el gran triunfo de Racing no puede dejar de mencionarse la tarea de Gauna. El “negro” manejó el equipo con mucho criterio y aportó gol; mientras que Brian Díaz, ya estaba en el plantel, jugó en el nivel que se espera de un jugador de su categoría.

Por el lado de la visita, el empuje de Marcos Revello, un todoterreno que termino siendo lo mejor de un Luciano desdibujado, en gran parte por la gran labor colectiva e individual de Racing. Párrafo aparte para algunas acciones ofensivas y asistencias del “Zurdo” Legaria.

Neptunia no pudo

El elenco del “Gordo” Garciarena no pudo en Villaguay ante Adev y regresó del centro de la provincia con las manos vacías, tras caer 78 a 76.

En ADEV, Leandro Alem fue el jugador más destacado, con 23 tantos convertidos (8/12 en tiros de campo, 6/7 en dobles, 2/5 en triples y 5/7 en libres) y 7 asistencias. También resaltaron las labores de Martín Ghirardi (15 puntos , 4/8 en tiros de campo, 2/2 en dobles, 5/6 en libres) y Guido Dellavedova (10 unidades y 6 asistencias)

Mientras que en Neptunia lo mejor pasó por las manos de Manuel Lado (16 puntos , 4/6 en tiros de campo, 4 rebotes y 2 asistencias), Maximiliano Morel Pohl (15 tantos , 3/5 en triples y 6/8 en libres), Jorge Schaaf (14 unidades 7/8 en tiros de campo y 3 rebotes), Agustín Sánchez (13 puntos , 7/9 en libres y 5 rebotes), Cristian Linares (10 unidades, 3/5 en tiros de campo, 4/4 en libres, 3 rebotes y 2 asistencias).

Segundo triunfo del equipo que dirige Bruno Chareum, joven técnico de Urdinarrain, que está haciendo sus primeras armas como entrenador, luego de jugar en diferentes equipos en el ámbito provincial.

Tabla de Posiciones

Juagada la undécima fecha, segunda de las revanchas, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera.

Sportivo San Salvador 21

Neptunia 18

Zaninetti 18

Unión de Crespo 17

Racing 17

Bancario 16

Luciano 16

Ciclista 15

Adev 15

Ferro de San Salvador 12