Mattiauda celebró el triunfo de JxC en Gualeguaychú

Las declaraciones del representante del departamento Gualeguaychú se dieron en el marco de los festejos de JxC en la sede de la UCR, que fue el búnker donde el frente político esperó primero los resultados locales y provinciales, y a partir de las 21 los primeros números de la elección nacional.

“(El gobernador Gustavo) Bordet fue el gran perdedor y pagó caro haber negado al presidente (Mauricio) Macri cuando le convino políticamente y también al ministro (Rogelio) Frigerio, porque no solo fue uno de los gobernadores más beneficiados por el federalismo de este gobierno nacional y cuando pudo se le plantó reclamándole fondos, sino que con esta elección restó un senador nacional de su partido al próximo gobierno”, aseguró Mattiauda.

En esa línea cuestionó al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio: “no puede comprometer los votos por un proyecto nacional, que evidencia no ser aceptado por casi la mitad de los vecinos”. “La ciudad le dijo no al populismo a nivel local, y el Intendente tiene que tomar nota de lo que eligió la gente si quiere tener aspiraciones personales en la política provincial”, afirmó Mattiauda. Y agregó: “en junio avalaron su gestión, pero ahora le dijeron no al populismo representado en la figura de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Asimismo, destacó que el gran vencedor a nivel provincial fue el senador nacional, Alfredo De Ángeli, de quien aseguró que “sigue teniendo vigencia más que nunca en la política argentina para construir la oposición en Entre Ríos”, teniendo en cuenta que contra todos los pronósticos no solo renovó su banca, sino que ganó en la categoría Senador Nacional, lo que permite que ingrese Stella Olalla a la Cámara Alta nacional.

Mattiauda agradeció además a todos los dirigentes, voluntarios y simpatizantes de Juntos por el Cambio de la ciudad y el departamento por el “gran resultado obtenido, dando vuelta lo que ocurrió en las PASO” al tiempo que aseguró que “se consolidó un gran equipo, que es un punto de partida para armar una gran oposición constructiva si el intendente Piaggio nos respeta como tal, ya que tenemos el apoyo de las mayorías locales en esta elección”.

Por último, agradeció a los fiscales en todo el departamento “por el esfuerzo que hicieron durante toda la jornada electoral cuidando el voto” y pidió a la dirigencia, militantes y simpatizantes de Juntos por el Cambio a “seguir trabajando para consolidar el frente político tanto a nivel departamental como provincial”.