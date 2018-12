Mattiauda rechazó la condonación de deudas a los complejos termales

El proyecto, transformado en ley en la sesión del pasado jueves por la Cámara de Senadores, mediante el cual se perdona una deuda millonaria a los complejos termales, recibió el rechazo del senador por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos), ya que “significa una fuerte pérdida de ingresos para la provincia”.

“Estamos frente a una ley que propone que el estado provincial pierda en concepto de canon no percibido casi 35 millones de pesos, sin contar los intereses de la deuda (más de 55 millones) producto de la negligencia y la ineficiencia de funcionarios públicos que han estado al frente del Ente Termal. Podríamos hablar también de una falta grave en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que refuerza mi negativa a dicha iniciativa”, sostuvo.

Para Mattiauda “este proyecto contiene en su espíritu sostener Entes Autárquicos de función desconocida, refugio de compromisos políticos que nada tienen que ver con la función para la cual han sido creados”, criticó, al tiempo que dijo que “con respecto a los cánones no percibidos resulta necesario aclarar que estos recursos no han podido ni siquiera cubrir los costos fijos del funcionamiento de la estructura administrativa”, se quejó.

“Esto sienta un mal antecedente que, en el futuro, puede ser utilizado como argumento para condonar otro tipo de deudas. Y tengamos en cuenta que estos cánones fueron obviamente cobrados a los usuarios de termas en cada entrada vendida y esto significa que sus importes fueron desviados a otros destinos”, reflexionó.

El presupuesto provincial prevé para gastos de funcionamiento del ente para el año 2019, 3,3 millones de pesos que serán solventados por todos los contribuyentes entrerrianos aún aquellos ciudadanos de departamentos que no tienen complejos termales: “Desde mi óptica, no podemos sostener un organismo autárquico que tiene la facultad de generar sus propios recursos y que le generará un gasto al tesoro de la provincia sin proponer algún tipo de modificación. Hasta hoy, este organismo no ha dado resultados positivos en el cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley que lo crea, por lo que entiendo que el mismo debe ser disuelto”, aseveró.

Según Mattiauda, “el Poder Ejecutivo no puede sostener en los cargos a los mismos funcionarios que no han demostrado idoneidad para el cargo, porque es de esperar los mismos resultados en el futuro. Los recursos naturales son parte del dominio público del estado provincial constituyendo una obligación de éste para su preservación cuantitativa y cualitativa, en miras a la satisfacción de usos de interés general. Por ello es que el Estado provincial tiene el deber de llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para preservar los recursos de nuestro territorio y eso significa cumplir con la ley vigente de termas y cobrar los cánones respectivos”, finalizó.