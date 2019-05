Mauro Zárate habló después de la agitada noche en La Bombonera

El delantero de Boca rompió el silenció y habló el día después de sus polémicas declaraciones tras el triunfo de Boca sobre Vélez, en definición por penales, por los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

Mauro Zárate vive días difíciles. Después de sufrir en carne propia el repudio de los hinchas de Vélez en la ida en el José Amalfitani, fue protagonista y ovacionado en La Bombonera. El gran duelo futbolístico entre el Boca de Gustavo Alfaro y el valiente Vélez de Gabriel Heinze, encontró en Zárate un condimento que definió la narrativa de la serie.

Tanto en la ida como en la vuelta, el delantero de Boca estuvo en el foco de todas las cámaras por su pasado en el Fortín, el enojo de los hinchas velezanos y su presente en el xeneize. Consumada la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa de la Superliga, donde el Xeneize enfrentará a Argentinos Juniors, llegó el momento del desahogo para Zárate.

Tras su entrevista en el campo de juego en el que dejó una frase polémica frase que le habrá dolido a los hinchas que antes lo amaban (“Pasó el equipo grande”, respondió), y después de ver los mensajes que publicó su hermano Rolando en sus estados de Whatsapp, Mauro envió un texto al programa Perros de la Calle para que sea leído al aire.

“Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido”, comenzó su respuesta. “Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas, lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido”.