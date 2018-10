“Me disparó, me disparó”: las últimas palabras del hombre asesinado por el prefecto

La mujer contó ante el fiscal de la causa que Acosta chocó el auto de Cutrera, y que éste se acercó a su vehículo para ver “por qué los había chocado” y que “tres segundos” después se escuchó el disparo.

Erica Pamela Rocha, cuñada de Damián Cutrera, el hombre que fue asesinado por el prefecto Daniel de Jesús Acosta en un peaje de la autopista Arturo Illia, declaró ayer y dio su versión de lo sucedido el domingo a la madrugada.

“Antes de llegar a la cabina, no hubo ningún incidente previo. Antes de llegar a los reductores de velocidad se nos cruza un auto rojo. Al llegar a la cabina dio marcha atrás dos veces y nos choca. Mi cuñado se baja por la puerta izquierda y mi pareja se baja por la puerta derecha. Escucho el disparo, no vi cómo fue, sí me di cuenta que la ventanilla del conductor estaba abierta”, contó la cuñada de la víctima.

Y agregó que en ese momento ella salió del auto y enfrentó “cara a cara” a Acosta: “Le dije le disparaste y me dijo ‘sí, le disparé’. Del auto bajó una mujer con un bebé en brazos y atrás había otro bebé en una sillita”.

El asesinato ocurrió el domingo a las 2:30 de la madrugada, en la última cabina de peaje de la autopista Illia. Después de una discusión, Acosta le disparó a Cutreta, quien murió en el lugar.