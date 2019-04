Melchiori aseguró que tienen “el mejor equipo y excelentes propuestas”

El candidato a intendente por Cambiemos, Javier Melchiori, aseguró que “estamos trabajando desde el 15 de abril para revertir el resultado de las PASO”, al tiempo que indicó que “el vecino mostró su descontento en el cuarto oscuro con la situación nacional, sin dudas el electorado nacionalizó el voto o tal vez no supimos mostrar nuestro abanico de propuestas”, reflexionó.

“Estamos en un proceso donde debemos elegir, entre otras cosas, intendente y gobernador, no presidente. Y tenemos muchas ideas y propuestas para la ciudad. Nuestra misión en este tiempo es hacerlas conocer y trabajar con humildad y sin descanso en pos de una Gualeguaychú mejor”, aseguraron desde Cambiemos.

“El próximo 9 de junio en la elección general se ponen en juego los próximos cuatro años de gobierno de la Municipalidad y la Gobernación. Ese voto definirá quien conducirá dichos destinos y estamos convencidos que Atilio Benedetti es el mejor candidato entrerriano y estamos decididos, más allá de lo difícil que parece, a agotar los esfuerzos para ser gobierno desde diciembre en la ciudad y en la provincia”, enfatizó Melchiori.

Respecto de las propuestas, señaló que “hemos venido trabajando muy bien y tenemos ideas superadoras e innovadoras. Estas iniciativas son posibles y serán un salto de calidad. Creemos también que debemos ir hacia un gobierno local que no le mire el color político a la gente. Queremos un gobierno municipal para todos y no hay círculo virtuoso posible si no resultamos atractivos para los inversores locales y foráneos. Desde la Municipalidad se pueden generar muchísimas condiciones para el crecimiento del empleo. Las ciudades necesitan de gestiones modernas, innovadoras, despojadas de falsas ideologías, que pongan el acento en atraer inversiones y fomentar emprendimientos. Hemos trabajado mucho en el análisis de proyectos e ideas que inciten a la inversión, desde la industria, pasando por el turismo, servicios e incluso el comercio”, detalló.

Algunas propuestas

Para dar algunas propuestas de gobierno, enumeraron: Hacer una Ciudad Sustentable, con Servicios y Viviendas sostenibles tanto en su construcción como en los métodos de adquisición.

* Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, proponiendo Basura Cero, ya que deja de ser un costo económico y ambiental para transformarse en Energía, Biofertilizantes, Alimentos y Empleo. Ya no será un costo sino un ingreso para las arcas municipales.

* Creación de la Escuela Municipal del Trabajo. Con oficios que demanda el mundo actual: Robótica, Eficiencia Energética, Energías Renovables, Sistemas Industriales, Teletrabajo, serán algunas de las nuevas capacitaciones a nivel Municipal que se sumarán a toda la oferta de formación técnica y profesional que atiende la Educación formal existente en la ciudad.

* Modernización del Estado Municipal, atendiendo nuevas necesidades: Seguridad, Monitoreo y Vigilancia urbana planificada estratégicamente, Habilitación Precaria de comercios hasta que se complete totalmente la Definitiva, Redistribución del Fondo de Promoción Industrial (distribuyéndolo en 3 ejes: Co.De.Gu., Empleo y Promoción de nuevas Empresas).

* Acercamiento de Inversiones por aplicación de la Ley de PPP que permita transparentes Alianzas Público-Privadas, y con ello se genere Desarrollo Sostenible y Empleo.

* Defensa del Río Gualeguaychú a través de la creación del Comité de Cuenca.