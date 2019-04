“Con el triunfo del 14 arranca un proceso de consensos, sin aprietes”

En la noche del viernes, el club Dock Sud fue escenario de una cena multitudinaria para militantes y colaboradores donde el precandidato a intendente por Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori, dejó fuertes conceptos de cara a las PASO.

En la oportunidad, aseguró que “el 14 abril Gualeguaychú empieza a dar vuelta la página, arranca un proceso de consensos, con base en los valores y prioridades, sin mentiras ni aprietes. La gente nos ve encabezando este proceso superador para la ciudad y nosotros lo vamos a encarar con mucha responsabilidad”, aseguró.

“El pueblo de Gualeguaychú nos hace entender que vamos a ganar el próximo 14 de abril, pero lejos de ser un cheque en blanco nos pide que seamos la contratara de los que gobiernan hoy. Están cansados, por no decir podridos, del abandono, del ninguneo, de los aprietes, de los acomodos, de las prepotencias. Por eso, asumimos el compromiso público que luego de las PASO convocaremos a los demás sectores para que la nueva Gualeguaychú sea hija del diálogo y la apertura. El vecino ya no quiere una especia de secta manejando la ciudad”, remarcó.

Ante cerca de un millar de personas, Melchiori se mostró “conmovido” por el apoyo popular: “agradezco tanto respaldo. En verdad es motivador y a la vez una enorme responsabilidad que estamos dispuestos a afrontar. Nos han dado la lleve para abrir la puerta hacia otra forma de gobernar y hacer política y estamos dispuestos a atravesarla”, señaló, al tiempo que puntualizó que “nos duele tanto engaño y que se juegue con la gente. La mentira y la negación son dos pilares de la actual gestión. Hay 9.000 familias inscriptas para acceder a una vivienda y sólo construirán 200 casas. En un tiempo habrá 8.800 familias desilusionadas o lo que es peor, a muchas se les promete por baja cuerda que serán adjudicadas, cuando el acceso será por sorteo. Juegan y especulan con las necesidades. Este formato kirchnerista no contempla escrúpulos”, criticó.

“El ocultamiento y la negación también están presentes a diario en la gestión municipal. Por ejemplo, no se dice la verdad respecto del río. Se habla de la contaminación de las aguas todo el año, pero15 días antes del verano como por arte de magia los análisis mejoran un mil por ciento y todos a bañarse en las playas habilitadas. Con la droga pasa lo mismo, la ocultan, la niegan, no se hacen cargo, mientras los narcos avanzan sobre la ciudad. El ocultamiento es contrario a la transparencia y a la realidad. Necesitamos la verdad sobre la mesa para poder avanzar y eso es lo que vamos a hacer después del 14”, advirtió.

En tanto, Melchiori se mostró muy molesto por los aprietes reiterados de funcionarios y personal municipal a la militancia: “es vergonzoso como amenazan a los vecinos que deciden acompañarnos. Persiguen y advierten sobre el retiro de colaboración a los clubes que nos han cedido instalaciones, cuando en cuatro años no cruzaron ni por la esquina. Nos han roto sistemáticamente los carteles, hechos que han sido denunciados en sede policial. Nos cortan o roban los pasacalles, tienen un ejército de trolls –que pagamos todos los vecinos- para agredir e insultar en las redes sociales. Es la política de la más bajo estofa. ¿Cómo no va a querer el vecino de bien terminar con esta forma de entender la política? ¿Cómo no va a estar harto de este gobierno de pocos que sólo busca el poder a costa del olvido de miles de vecinos?”, preguntó.

Por último, destacó que “el 14 de abril será un cachetazo a la soberbia, la mentira y el apriete. Ese día se abrirá el camino hacia una gestión con valores, donde la verdad, la justicia, el consenso, la transparencia y el esfuerzo sean pilares del día a día. Pero justamente, esa fecha no se termina nada, todo lo contrario, la victoria será el punto de partida para un gobierno de apertura y puertas abiertas. La gente ya lo dictaminó en la calle: no soporta más kirchnerismo. Es la hora de la gente, del vecino, del ciudadano de a pie que quiere una ciudad y un gobierno de y para todos”, finalizó.