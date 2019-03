Melchiori: “El plan de pavimentación y mejora de calles será una prioridad”

El precandidato a intendente por el Frente Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori, aseguró que de acuerdo a los ejes trazados junto a su equipo de trabajo “en el marco de las prioridades de nuestros vecinos, nuestra primera iniciativa de gobierno a partir del 10 de diciembre será impulsar la ordenanza que establezca la declaración de la emergencia vial”.

“Esta herramienta nos permitirá optimizar y obtener recursos adicionales para encarar un plan sin antecedentes de mejoramiento y pavimentación de calles. Vamos a marcar un antes y un después respecto de la trama vial. Nuestra idea abarca un fuerte impuso a la mejora de las arterias internas de los barrios totalmente abandonadas hasta hoy; los accesos troncales a cada zona y un plan de repavimentación en zonas céntricas”, detalló el precandidato de Cambiemos.

Para Melchiori esto va a ser posible “porque va a haber una gestión de gobierno que entiende que las calles no son una cosa más, entendemos que hace a una mejora directa y continua de la calidad de vida de las personas. No hay que irse en discursos edulcorados. Hay que hacer. Y en esta gestión se abandonó a mucha gente respecto del día a día. Un vecino podrá prescindir de muchas cosas, pero un acceso hasta su casa, seguro, iluminado y transitable no es un lujo, es una necesidad de primer orden”, opinó.

“En estos tres años casi todo lo que se hizo en materia de calles fue por el aporte de los vecinos a través de los consorcios, pero ello fue así porque se pensó que mejorar una plaza luce más y es más vendible políticamente que mejorar las calles de los barrios. Esta gestión no pensó en el 80 % de los vecinos, salvo a la hora de los discursos marxistas de igualdad”, criticó.

Desde la óptica de Cambiemos Gualeguaychú “también se debe tener en cuenta que necesitamos una planificación pensada estratégicamente, donde se determinen las prioridades urbanísticas y partir de allí se incorporen los requerimientos viales -de cordón cuneta, pavimento, asfaltado y mantenimiento de calles-, maximizando la producción de la planta de asfalto municipal. Gualeguaychú ya no soporta un crecimiento desmadrado, sin rumbo ni destino”, reflexionó, al tiempo que agregó que “en ese marco resulta perentorio avanzar sobre el reordenamiento vial en zonas urbanas, de circunvalación y accesos a la ciudad, ello a través de la habilitación de nuevos espacios para el tránsito vehicular como el enlace entre bulevares De León y Montana; Alsina y la rotonda de Primera Junta y Ruta 136, entre otros”.

Por último señaló que “las calles de la ciudad están insertas en una crisis sin precedentes y para acercarnos a la solución debemos priorizar. En ese marco habrá que gastar mejor desde el Estado. No pueden irse millones en cosas que no le solucionan la vida a la gente, mientras miles de vecinos están escondidos, tapados de barro, aislados por responsabilidad del estado municipal. Esa Gualeguaychú es la ciudad secreta, la que no sale en el plan de publicidad millonario que utiliza la Municipalidad y que obviamente pagamos todos. Y si bien tratan de esconderla, es el sector de la ciudad que primero vamos a intervenir, porque no podemos ser cómplices de que haya ciudadanos de primera y de segunda. Ir hacia ese plan que incorpora a todos los sectores es justo y habla de un Estado que busca la eficiencia en contraposición a un Estado que busca maquillar sus injusticias”, finalizó.