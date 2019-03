Melchiori habló de la prohibición del Glifosato, Castiglioni y la Fiesta del Pescado y el Vino

Lo hizo esta mañana, en ElDía desde Cero. El precandidato a Intendente de Cambiemos se refirió a tres de los temas que actualmente interpelan a su espacio.

Glifosato:

“Lo primero que hay que decir es que en Gualeguaychú no están dadas las condiciones para modificar la ordenanza (que prohíbe el Glifosato). No vamos a derogar la ordenanza, la derogación no va a suceder. En todo caso se puede empezar a evaluar una modificación con algunos puntos”, expresó Javier Melchiori. Y detalló algunos de los puntos que Cambiemos cuestionó en la discusión de la norma.

“(La ordenanza) tiene contradicciones muy grandes, dice que hay que avisar diez días antes de utilizar cualquier aplicación para combatir las plagas, pero es impensado hacerlo, no existe la posibilidad material”, cuestionó. Y criticó que “no hay poder de policía después del ejido” y “hoy no hay control por parte de la Municipalidad”.

Castiglioni:

“No compartimos las expresiones de Susana Castiglioni. Nosotros nos caracterizamos por la pluralidad de opiniones. Esto obedece exclusivamente a un pensamiento personal de alguien que pertenece al espacio, nada más”, indicó. “No me puedo hacer cargo como espacio de algo que no pensamos”, enfatizó.

Fiesta del Pescado y el Vino:

“Cuando hablé de eso –expresó con respecto a una entrevista en otro medio–, hablé de la necesidad de sostener la fiesta, primero, y también de ir en la búsqueda del autofinanciamiento”, explicó el precandidato. Y, en ese marco, indicó: “¿por qué no pensar en que los foráneos, no los gualeguaychuenses, paguen una entrada?”, y habló de la necesidad de buscar sponsors privados.

“Que quede claro que si se habla de cobrar entradas sólo está dirigidos a foráneos como para en cualquier evento turístico del país”, remarcó Melchiori.