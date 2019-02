Melchiori habló sobre “Gualeguaychú 2033”, su plan estratégico para la ciudad

El precandidato a Intendente por Cambiemos Gualeguaychú aseguró que si llega al Municipio dará “un salto superador” a la gestión actual. Compartió detalles del proyecto que ideó para que la ciudad vuelva a ser referencia provincial cuando cumpla 250 años.

Javier Melchiori, precandidato a la intendencia por Cambiemos Gualeguaychú, aseguró en el marco de una reunión con vecinos de la zona norte de la ciudad, que no pretende ser una continuidad de la gestión actual “sino un salto superador que plantee los errores e identifique las cosas positivas y que reconozca las demandas legítimas de la población.

“Nuestra idea de ciudad obviamente contempla el día a día y las tareas urgentes, pero queremos ser la gestión de las grandes obras, de esas que nos sacarán de la chatura y provoquen un nuevo despegue. Hace unos años éramos la máxima referencia provincial y hoy quedamos muy lejos de eso”, indicó.

Melchiori explicó que “trabajamos sobre un proyecto que hemos denominado Gualeguaychú 2033, que no es más ni menos que un plan para cuando cumplamos 250 años como ciudad, pensando en una mirada estratégica. O sea se trata de pensar la ciudad en los temas centrales sin importar quien gobierne en ese año. Es sentar las bases entre todos, discutir un proyecto local a mediano y largo plazo. No podemos aceptar que la ciudad se reinicie cada cuatro años, donde cada nuevo intendente hace borrón y cuenta nueva. Debemos despegar y traer las obras importantes y las inversiones, que son las que generan desarrollo y trabajo genuino. No podemos dejar de gestionar porque no nos guste la cara del gobernador o del presidente. Creemos en un modelo diferente al actual, un cambio de paradigma, en donde la gestión permanente va a ocupar el centro de la escena en beneficio de los vecinos”, remarcó.

En ese sentido se preguntó: “¿Es lógico que sigamos generando el agua potable con una planta que tiene un siglo? ¿No es posible imaginar soluciones para los repuntes del río, por ejemplo para la zona del Munilla? ¿Tenemos que resignarnos a tener un sistema de tratamiento de la basura tan deficitario? ¿Por qué hemos llegado a una situación crítica en materia ambiental y hemos permitido que durante meses la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales funcione pésimamente? Esta y otras preguntas tienen respuestas obvias pero sin dudas ha faltado imaginación y gestión”, aseveró.

“Nos molesta que hablen de los jóvenes y no se esté pensando en ellos. Porque la mirada cortoplacista de la actual gestión no los incorpora, ya que al no generar inversiones ni proyectos importantes, es difícil que se puedan insertar en el mercado laboral y profesional. Lo mismo pasa con la oferta educativa que nace y se concreta por absoluta gestión de las unidades educativas. Es fundamental que los acompañemos en los proyectos porque queremos que nuestros hijos vuelvan poner en la agenda a Gualeguaychú. Vamos a trabajar juntos para que suceda y encuentren aquí el lugar de sus realizaciones y que ese lugar que aman y desean no los expulse, sino que los contenga porque les brinda posibilidades de estudio, trabajo y progreso”.

Por último, señaló que durante las caminatas y reuniones diarias en los distintos barrios “notamos que mucha gente está cansada de las postergaciones y viven con enormes problemas de accesibilidad, con servicios deficitarios en cuanto a la salud, la iluminación, la recolección de residuos y la calidad del agua potable, por sólo nombrar algunos”, al tiempo que contó que “los vecinos nos transmiten un muy buen clima y nos llenan de optimismo. Creen que es momento de cambiar, de terminar con las promesas eternas y la mirada pobre y mezquina que sólo tapa algún bache o pone un tobogán de vez en cuando pero que no piensa en el futuro de sus hijos. La ciudad se está empobreciendo política y estructuralmente y es momento de cambiar el paradigma”, finalizó.