Melchiori: “las excusas no pueden ser otra vez la respuesta al tema drogas”

El precandidato a intendente por Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori, lamentó que “nuevas excusas sean las respuestas ante el firme planteo que hemos realizado por estos días sobre el profundísimo problema de la droga que atraviesa a toda la sociedad”, al tiempo que indicó que “las familias que lo sufren a diario una sensación de desamparo y abandono por parte del Estado Municipal”.

Desde Cambiemos le respondieron al intendente Martín Piaggio y aseguraron que transitando “nuevamente por el camino de no hacerse cargo, sostuvo en un medio radial que la oposición se había anoticiado tarde de esta situación porque no recorría la ciudad”.

“No hace falta aclarar que convivimos entre vecinos y conocemos los problemas. Obviamente que seguí en contacto con la gente. Sólo que mi decisión –aun desoyendo a muchos- fue que en respeto a lo que eligió la sociedad en las urnas, las voces que debían escucharse era la de los concejales, ya que ese había sido el mandato popular. Simplemente no estuve en los medios, respetando la institucionalidad. Hoy el escenario ha cambiado porque hay oportunidad de elegir un nuevo intendente, se ha abierto una campaña y queremos hacer escuchar nuestra voz y nuestra propuesta”, puntualizó Javier Melchiori.

Luego agregó que “no obstante ello, lo que realmente importa es saber por qué como Director de Salud primero y como Intendente después, no hizo nada respecto de este drama que nos está robando las infancias y matando los gurises. No actuó durante siete años y quiere licuar las responsabilidades. No puede poner en un pie de igualdad a la oposición, él es el Intendente, él decidió mirar para otro lado, él definió que no era una prioridad, él no destinó fondos, él no se hace cargo”, fustigó.

El precandidato por Cambiemos contó que “otras excusas que plantea Piaggio para justificar su inacción tienen que ver con la situación económica y con que es un flagelo mundial. La verdad, como argumento es pobrísimo. Aquí se trata, nada más ni nada menos, de defender la vida y de que haya justicia. Hablamos de ayudar a combatir y condenar a los delincuentes que juegan a la ruleta rusa con la vida de nuestros vecinos”, destacó.

“En verdad –continuó- quiero estar cerca de esas mamás, esas esposas y abuelas que nos relatan sus dramas. Quiero acompañar a quienes dejan parte de sus vidas ayudando a los demás desde hogares, iglesias y asociaciones. Quiero que unamos esfuerzos para ir por soluciones reales, posibles y donde las excusas sean parte del pasado. Voy a estar al frente de la lucha contra la droga. Estoy decidido y el equipo que me acompaña sabe que es mi desvelo principal de cara a lo que viene”, aseguró.