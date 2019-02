Melchiori repudió la intimidación a Sobredo: “La familia es un límite sagrado”

El precandidato a intendente por el Frente Cambiemos Gualeguaychú, Javier Melchiori expresó que “vivimos algo que pensamos que ya era parte del pasado, de esos tiempos oscuros que es necesario dejar atrás definitivamente como sociedad. Hablamos de las amenazas sufridas por el dirigente de este espacio político, Andrés Sobredo y su familia”.

“Ante hechos de una gravedad inusitada, es necesario repudiar una vez más los actos de intimidación sufridos por el concejal Sobredo y su pareja, protagonizado por un empresario del transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad y exigimos una inmediata y efectiva intervención de la Justicia”, remarcó.

Para Melchiori “se trata de un acto propio de sectores que no entienden que se pueda pensar distinto; y resulta profundamente inadmisible en el marco democrático que hoy vivimos, ya que se trata de viejas prácticas que creíamos sepultadas. Y más allá de que el acto no es tolerable desde ningún aspecto, el hecho de involucrar la familia es un límite que no es posible soslayar. Acá hay una línea sagrada. Esto es demasiado. Con la familia no”, reflexionó.

“Por último, quisiera exhortar a “Pipi” a no claudicar en la lucha por sus ideales en la defensa de los intereses de los vecinos de Gualeguaychú. Sabemos de su valía como dirigente político y social y estamos convencidos que su fortaleza lo llevará no sólo a no bajar los brazos, sino a redoblar su trabajo cotidiano por una ciudad mejor”, finalizó Melchiori.