Los referentes de Cambiemos, Juntos por Gualeguaychú (PJ) y Gualeguaychú entre Todos (vecinalismo) visitaron ElDía desde Cero e hicieron propuestas y críticas a la gestión actual. Calles, planeamiento y medioambiente, algunos de los puntos de coincidencia.

Se vienene las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Serán el 14 de abril donde la ciudad deberá definir quiénes serán los precandidatos que continúen en carrera para las elecciones generales del 9 de junio.

La única fuerza política que irá a internas abiertas será el Partido Justicialista. Allí medirán fuerzas el actual intendente, Martín Piaggio, y el ex concejal y actual director del Hospitalisto Baggio, Jorge Roko.

Las dos fuerzas restantes, tanto Cambiemos como el Vecinalismo, sólo presentarán una propuesta, por lo que pasarán sin demasiados nervios a las elecciones de junio.

Jorge Roko armó su fórmula junto a su compañera María Victoria Dacal. Se trata de la fuerza peronista “Juntos por Gualeguaychú”, que según explicó el precandidato en Radio Cero, “incluye al vecinalismo, al radicalismo alfonsinista y a muchos sectores” y aclaró que “ninguno de los candidatos está puesto por nadie. Queremos que el vecino sepa que es una lista espontánea y con convencimiento”.

En cuanto al momento electoral que deberá atravesar el 14 de abril, Roko aseguró que aspiran “a que los vecinos sepan que las internas son muy importantes. Tengo esta posibilidad desde que Bordet nos abrió las puertas a todos para participar”.

Con una mirada retrospectiva, opinó que “dentro del partido quedaron secuelas por la falta de internas. Esto es un derecho que tiene el ciudadano que es el que define. Lo otro es algo forzado y puesto a dedo. Las PASO tienen que enriquecer”, dijo Roko. Quien en 2015 fue bajado por las autoridades provinciales y no pudo sumarse a las PASO.

Asimismo, señaló que una vez pasada es instancia, quien pierda deberá apoyar a la fuerza preponderante, tal como sugirió el gobernador Bordet.

El precandidato de Juntos por Gualeguaychú señaló que tiene una buena relación con las instituciones y recordó su encuentro con los representantes de la Codegu. “No hay coincidencia en la modalidad de trabajo y la injerencia innecesaria que tienen sobre las instituciones de la sociedad civil, que las ha perjudicado”, disparó en referencia a la relación con el Ejecutivo Municioal. “El Estado no tiene que meterse o más bien, no tiene que crear instituciones paralelas que cumplan la misma función”, concluyó.

El trabajo desde el Vecinalismo

Domingo Carrazza y Celso Bereciartu se presentarán a las PASO por “Gualeguaychú entre Todos. Señalaron que son vecinos que trabajarán con los vecinos.

“Hay mucha gente que la está pasando mal, sobre todo por el alejamiento que tienen los dirigentes; sólo se acercan para sacarse una foto. Nosotros queremos ser un gobierno cercano de verdad”, dijo Carrazza.

En cuanto a lo económico fue muy crítico y opinó que “el Estado como está planeando hoy, va camino a la bancarrota y eso hay que cambiarlo. Nosotros queremos ser los gestionadores”.

También se refirieron a lo social indicando que “la realidad actual es de una degradación de las personas, de las familias. Tenemos que reconstruir ese tejido social porque está roto”, concluyó Carrazza.

Fuertes críticas desde Cambiemos

Javier Melchiori y Andrés Sobredo conforman la fórmula que representará la lista de Cambiemos. La dupla fue muy contundente: Plantearon que Piaggio y ellos tienen dos visiones antagónicas a la hora de ver la ciudad.

Sobredo opinó que “Piaggio profundizó el modelo kirchnerista dentro de su lista de concejales. No pueden negar lo que son; dicen que son plurales y no lo son. Se sacan fotos con distintos sectores pero eso no se traduce en la lista”.

Y agregó: “Cuando pasó lo de la Expo Moto (la suspensión y los cruces mediáticos) parecía que la ciudad se prendía fuego, y ahora esta empresaria está en la lista de Piaggio y aparece organizando una fiesta de la cerveza”, lanzó el actual concejal.

Por otra parte, Melchiori opinó que “la cuestión ideológica trajo problemas a Gualeguaychú. Han tenido problemas con el Carnaval, con el campo, con Nación, con todos”; a lo que Sobredo agregó: “No se pueden sentar con Frigerio a hablar porque les da escozor en la piel. Hay que presentar carpetas y proyectos, pero también hay que generar vínculos, llamar, insistir”, y criticó: “No hay arterias repavimentadas; decir que van a hacer la circunvalación, es sólo un título. Nada dicen del río, ni de Amarras, ni de Botnia, ni de lo intransitable de las calles”, concluyó.