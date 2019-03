Es la locutora más famosa de la ciudad, con 42 años en radio y una especial sensibilidad. Ahora, recorre la ciudad junto al precandidato a intendente Jorge Roko, a quien acompañará desde la Secretaría de Desarrollo Social si su lista se impone. “A muchísimas familias les han dado la espalda y recién vuelven ahora para pedirle el voto”, disparó.

Es una de las novedades de esta campaña política. Después de más de cuatro décadas en LT41, Mercedes Pérez camina los barrios junto a Jorge Roko, quien competirá con el intendente Martín Piaggio en la interna justicialista del 14 de abril, en el marco de las PASO, claro.

Es la candidata a secretaria de Desarrollo Social de “Juntos por Gualeguaychú”, el espacio que presentó a principios de año el director del Hospitalito Baggio para respaldar la reelección del gobernador Bordet, primero, y para forjar su propia candidatura, después.

“Cundo Jorge me ofreció ser parte de su equipo me sentí muy orgullosa y agradecida. Le dije que sí, ayudar a los demás es lo que hice siempre. Hemos formado un equipo muy bueno y eso me da más fuerzas para lo que viene”, expresó la locutora.

Sobre la realidad de la ciudad indicó: “Las falencias son muchas, las calles, las cloacas, las luces, las adicciones, y la gente está descreída, cansada de promesas incumplidas. Es el Gualeguaychú que no se muestra, de viviendas muy precarias y problemas de salud. Los más preocupante es que estas familias nunca fueron visitadas por trabajadoras sociales, nos lo reclaman a nosotros”, expresó. Y, en este sentido, dijo: “mi gran desafío es dejar atrás el abandono municipal en las distintas temáticas sociales”.

Sobre la gestión, aseguró que “hay que estar al lado del vecino que necesita, vamos a reforzar la ayuda alimenticia y la entrega de la garrafa social”, aseguró, al tiempo que adelantó que se va a hacer un monitoreo de todos los geriátricos “para regularizar esta situación y que las condiciones de vida de la tercera edad sean dignas”. Y, en este sentido, “también vamos a trabajar conjuntamente con el Hogar de Ancianos”.

Con respecto a lo que viene, Mercedes habló de “la futura Casa de Gualeguaychú en Paraná, un proyecto que ya está consensuado con la ministra Laura Stratta, para que las familias que viajan a la capital por problemas de salud tengan un lugar donde alojarse en forma gratuita”.

“Vamos a crear un hogar de día para contener y acompañar a quienes tengan consumo problemático de sustancias, un problema de salud que afecta a otras áreas, como la de seguridad. Hay que hacerse cargo de esto. Gualeguaychú no tiene instituciones que den respuestas a este problema, y el tratamiento privado es muy caro”, indicó Pérez.

“En muchos hogares hay personas enfermas y ni siquiera tienen piso. Queremos trabajar por ellos, para que el Municipio mejore las condiciones de habitabilidad. Hay criaturas con problemas de asma o alergias que necesitan soluciones urgentes”, cuestionó. Y adelantó que “se va a viabilizar el proyecto del Consejo local de Salud y se va a crear la Dirección de la Mujer para jerarquizar el movimiento de reivindicación de género, y la Dirección de Juventud para darle verdadero protagonismo a los jóvenes de la ciudad para que elaboren sus propios proyectos y puedan ejecutarlos”.

“Hola Mercedes”

La voz de la candidata es de las más identificables de la ciudad. De eso no hay dudas. Una vida entera en la radio la vinculó con miles de vecinos y con sus necesidades. “Aunque la radio sigue siendo un medio muy escuchado, antes tenía un rol mucho más de servicio, era el nexo entre la necesidad y la solución a muchos problemas”, expresó. Y contó que “hace como 20 años, había montado una farmacia en la LT, porque la crisis era grande y no había remedios. Entonces la doctora Verón me pasaba las recetas, yo las comunicaba al aire y siempre había gente que colaboraba. Iniciativas como esa hicimos mil veces, con ropa, con útiles escolares, con leche”, enumeró Pérez.

Esta popularidad le sirve para vencer “la resistencia a los políticos” que encuentra en los barrios que recorre en campaña. “Muchas personas, cuando me escuchan hablar, me dicen ‘!vos sos Mercedes!’, me reconocen por la voz y enseguida nos invitan a pasar. La gente está cansada, a muchísimas familias les han dado la espalda y recién vuelven ahora para pedirle el voto”, cuestionó. Y aseguró que “al ver que una es un vecino más, que acá nadie viene a prometerles cosas imposibles de lograr, más que estar para la necesidad básica, y sobre todo estar presente, la actitud es otra”.