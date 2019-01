“Mi hijo no salió en todo el día de la casa” y “creo que es un perejil”

El padre del joven de 25 años que está detenido desde el viernes a la tarde por el ataque sexual a una joven en Seguí y Rodó, contó que el allanamiento policial en su casa lo tomó por sorpresa y creyó que se debía al consumo de drogas de su hijo. Aseguró que la persona que aparece en la filmación no es el detenido.

Mientras se espera para mañana por la declaración de imputado y la rueda de reconocimiento a la que será sometido el lunes, el padre del detenido por el ataque sexual a una joven de 24 años el jueves al mediodía quiso “contar la verdad” a ElDía, porque está convencido de la inocencia del principal y hasta el momento único sospechoso.

“Mi hijo no salió en todo el día de casa”, afirmó este hombre, al que todo lo ocurrido le cayó como “un balde de agua fría”, porque nunca imaginó que a su hijo se lo iba a relacionar con la captura de la cámara de seguridad del Instituto Bettendorff que se viralizó a través de las redes sociales.

“El de la filmación no es mi hijo para nada”, aseguró rotundamente el entrevistado y pidió que sea comparado con la imagen del detenido ingresando a Jefatura, “no son nada que ver”. Y está convencido que se llegó a él a través de “comentarios” y no porque la víctima lo haya identificado.

La joven que sufrió el ataque en ningún momento – tras las primeras horas de investigación – identificó a su agresor. Fue recién cuando se le exhibió la captura de la cámara de seguridad del hall de ingreso a la escuela del club Independiente que ella confirmó que se trataba de la misma persona, pero hasta ese momento se desconocían los datos del sospechoso.

“Con él estuvimos toda la mañana acá, incluso discutiendo por el tema de un celular. Además yo tengo unas viandas que hago martes y jueves, y ese día él no le quiso llevar la vianda al trabajo de mi hermana, porque andaba medio mal porque se había peleado con una novia que tenía y no salió ese día”, recordó el hombre.

Cuando el viernes por la tarde la policía llegó a su domicilio en Santiago Díaz al 500, el allanamiento le originó sorpresa confesó, pero creyó que se trataba de alguna causa relacionada a drogas, porque su hijo tiene problemas de adicción y se encuentra en un tratamiento psiquiátrico porque “tiene un síndrome de hiperactividad con impulsividad”.

“No tengo dudas que es un perejil. Diario ElDía ya tenía la crónica hecha cuando llegaron los policías a mi casa”, mencionó con cierta desconfianza a todo lo que se originó en torno a la causa: “Tenían que mostrar a uno para la prensa y cayó él, que tiene unos amigotes que siempre yo le decía no te juntes con esos. Cuando él se ha mandado una cagada, lo apretás y se entrega, pero con esto hasta él se pregunta por qué le pasó si estuvo toda el día metido en casa. Y yo doy fe que el jueves no salió en todo el día”.

“En el allanamiento no hicieron nada y a mí me hicieron allanamientos en los 70 que te daban vuelta la casa. Ahora no nos dieron información de por qué era. Encontraron una bermuda de jean que era supuestamente la que andaban buscando, de las que hay millones; y buscaron unas zapatillas que no encontraron porque la descripción no tiene nada que ver con las que usa mi hijo y una remera que tampoco encontraron”, indicó el hombre.

El fiscal Martín Scattini llamará hoy al detenido, posiblemente durante la mañana, a declarar en base a la imputación que recae sobre él tras ser identificado por la víctima en la cámara de seguridad y el lunes se realizará la rueda de reconocimiento, con personas de similares características, para que la joven lo identifique sin dudas y la causa pueda ser llevada a un juicio.

“Él está tranquilo, ni cuenta se da en la situación que está”, indicó el padre del acusado, que lo visita a diario en la Jefatura, en donde le lleva cigarrillos y constata que tome la medicación en tiempo y forma para seguir con su tratamiento psiquiátrico.