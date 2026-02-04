El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Evaluación de Impacto del Acuerdo Mercosur–Unión Europea en el Congreso Nacional, a fin de “analizar, evaluar y dictaminar sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y comerciales derivados de la implementación” del mismo.

La iniciativa de Michel -junto a sus pares ​​Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Juan Pablo Luque y Emir Roberto Félix- propone una comisión integrada por miembros de ambas Cámaras, con representación proporcional de los bloques parlamentarios, que permita un abordaje integral y plural de los efectos del acuerdo.

A su vez, convoca a “los sectores empresariales con intereses en el comercio exterior con la Unión Europea para que presenten sus propios análisis de impacto”.

“El Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea constituye uno de los tratados comerciales más relevantes de las últimas décadas para nuestro país y la región. Sin embargo, estos acuerdos generan diversos efectos: mientras algunos sectores productivos se benefician de mayores oportunidades de exportación, otros enfrentan riesgos de competencia externa que pueden afectar el empleo y la inversión local”, manifestó Michel a través de su canal de la red social X.

“Los compromisos ambientales y regulatorios incluidos en el tratado demandan una evaluación seria sobre su compatibilidad con las políticas nacionales de desarrollo sostenible. El caso del biodiesel argentino es un claro ejemplo de esto”, sostuvo.

Para Michel “resulta indispensable la convocatoria a los sectores empresariales vinculados al comercio exterior con la Unión Europea para asegurar que las voces de quienes protagonizan la dinámica exportadora e importadora puedan aportar insumos valiosos”.

“Es necesario que escuchemos a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país”, expresó.