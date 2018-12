Miguel Ángel Pichetto insistió en que Cristina Kirchner no debe ser candidata

El senador del Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que rechazarán el pedido de desafuero, se refirió a la polarización del Gobierno con Cristina Kirchner y criticó el programa económico de Macri.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el sexto procesamiento con prisión preventiva de la senadora Cristina Fernández de Kirchner esta vez por la causa de los cuadernos de las coimas y el senador del Miguel Angel Pichetto adelantó que no habilitarán el desafuero. Además, como referente del Peronismo Federal cuestionó el escenario de polarización entre el gobierno y la ex presidenta, puso el foco en el caso Boudou y opinó que en una futura reforma constitucional habría que prohibir a los que fueron presidentes volverse a presentar.

Pichetto se refirió expresamente a la posibilidad de desafuero de la ex presidenta, luego de que la Cámara Federal la procesara como jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas a contratistas del Estado.

“Es la posición histórica del Senado, y no es la mía personal. Una línea que se ha mantenido siempre, que ha sido ratificada en términos jurídicos. Si bien no estaba planteado el tema del desafuero, quizás en un proceso al revés cuando (Carlos) Menem quiso ser candidato la Cámara Electoral le prohibió porque tenía condena, sin embargo la Corte hizo una habilitación y la Cámara Federal supletoria que reemplazó a la Cámara Electoral sostuvo claramente, de acuerdo a la línea de la Corte, que el principio de inocencia se rompe con la sentencia firme. Es un criterio jurídico. Creemos que en la etapa de instrucción, que están llevando adelante los fiscales y Bonadío es totalmente válido el procesamiento en orden al pensamiento tanto del juez y los fiscales. Hay elementos que indicarían semi plena prueba de que se podría procesar, no vemos la necesidad de la prisión preventiva”, señaló Pichetto.

“El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. Va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación. La prueba está colectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga”, insistió el senador en el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.