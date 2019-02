Mirtha Legrand: “Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo”

En medio de su programa Almorzando con Mirtha Legrand, de los mediodías de domingo por El Trece, Mirtha Legrand volvió a mostrar su apoyo público a la gestión de Mauricio Macri. Mientras charlaba con Sergio Massa, candidato a las presidenciales de este año, la conductora aseguró que “daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo”.

Sergio Massa aseguró que el 70% de la población argentina quiere que Macri no vuelva a ser elegido y fue replicado por Legrand: “Yo creo que Macri va a ganar”, que dijo con firmeza. A lo que Massa respondió: “Yo creo que no. Yo creo que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina”.

Pero Mirtha no se quedó atrás y replicó: “Ojalá ganara (en referencia a Macri). Yo lo apoyo”. “¿Lo volverías a votar”, le preguntó Jey Mammón, otro de los invitados, y Mirtha no lo dudó; “sí” le dijo y agregó: “Con tal de que no vuelva el kirchnerismo, todo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo”.