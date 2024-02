La dieta keto es cada vez más conocida y son muchos los gualeguaychuenses que han decidido volcarse a esta manera de comer. Para conocer de qué se trata y cómo funciona, Ahora ElDía charló con la nutricionista Analía Paniagua, especialista en este tipo de alimentación.



¿Se incrementó mucho la cantidad de gualeguaychuenses que se vuelvan a la alimentación keto? ¿Por qué motivos?

Sí, se incrementó muchísimo la cantidad de gente que busca orientación en dieta cetogénica. En un gran porcentaje porque ven los resultados que obtiene la gente que la hace.



¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué es la cetosis?

La dieta keto es una programación alimentaria en la cual se busca tener una ingesta muy baja de carbohidratos y proporcionalmente elevada en grasas. La cetosis es la situación metabólica. La combustión de grasas produce la formación de cuerpos cetónicos que son los que modifican el ambiente sanguíneo.

En la sangre se trasladan todas las sustancias y el hecho de que haya cuerpos cetónicos en la sangre en vez de glucosa (es decir que haya menor cantidad de glucosa y más de cuerpos cetónicos) cambia el ambiente, se acidifica. Entonces, la baja de peso se produce en realidad porque no se generan grasas nuevas y al bajar tanto los carbohidratos el organismo utiliza las grasas de reserva como la energía para funcionar, entonces cambia la vía de utilización energética, en vez de funcionar a glucosa, funcionamos a cetonas.



¿Hay que tomar algún complemento para reemplazar los alimentos restringidos?

No es necesario suplementar, pues es una alimentación que no restringe nutrientes como vitaminas y minerales. Lo que se restringe son los alimentos procesados o ultra procesados que contienen alta cantidad de carbohidratos.



¿Puede generar algún tipo de inconveniente o peligro para la salud?

Partiendo de la base que es la alimentación original de nuestra especie puedo decirte que no genera ningún inconveniente. De todos modos, es importante saber la situación de salud se base de la persona que desea hacerla.

¿Cómo se combina esta alimentación con el ejercicio físico? ¿Es recomendable?

Es perfectamente compatible con la exigencia física, pues los cuerpos cetónicos son proveedores de energía. Lo recomiendo.



En general, ¿cuánto peso se puede bajar y en qué plazo de tiempo?

Dependiendo de la situación inicial de cada paciente y la adhesión al plan, hay excelentes resultados en la mayoría. No recomiendo poner metas en cuanto al peso o el tiempo, acompaño el proceso que es maravilloso en la gran mayoría.

Lo que NO se puede comer

Los grandes grupos de alimentos que no están presentes en una alimentación cetogénica son: los azúcares de cualquier tipo, los cereales y pseudocereales y sus respectivas harinas, tubérculos y almidones, legumbres y ciertas verduras con un alto índice glucémico.

Lo que SÍ se puede comer

Una dieta keto saludable está formada de alimentos naturales y ricos en nutrientes, como carne, pollo, pescado, huevos,verduras no almidonadas, quesos y lácteos enteros, semillas y frutos secos, y grasas naturales como mantequilla. Se trata de comer menos de 20 gramos de carbohidratos netos al día (carbohidratos totales menos la fibra).