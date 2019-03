Mornacco: “Urdinarrain nunca paró de crecer”

El intendente Alberto Mornacco abrió un nuevo periodo legislativo y en su discurso -con tinte político – brindó detalles de gestiones y obras. Dijo que a pesar de la situación económica del país, la Municipalidad cerró el 2018 con superávit.

Juan Fernández

En la sala del Concejo Deliberante se realizó la apertura de las sesiones ordinarias 2019 donde el intendente de Urdinarrain Alberto Mornacco brindó su discurso que duró más de dos horas, donde se detalló lo ejecutado durante el 2018. Brindó detalles de las gestiones y obras, de cada una de las áreas del municipio que se realizaron durante el año pasado.

Al referirse al balance presupuestario, Mornacco afirmó que, pese a los vaivenes de la economía, el ejercicio durante el 2018 tuvo superávit, “lo que no sólo significa un logro importante para la ciudad, sino también un gran trabajo del equipo a cargo de ejecutar el presupuesto”. En ese sentido resaltó que se cerró con un superávit de $3.389.584.75 en el balance general entre lo que se recauda y lo que se gastó durante el ejercicio 2018.

El discurso del intendente, antes de comenzar a detallar las obras y los gastos área por área, tuvo un tinte político, donde resaltó la experiencia y la capacidad política para gobernar: “Estamos construyendo el sólido futuro de una ciudad mejor, desarrollada, moderna, inclusiva. Nada que valga la pena es fácil”.

“A los 42 años, fui elegido por primera vez como intendente de Urdinarrain. En todo este tiempo he vivido momentos buenos, intensos, malos y otros. He sabido enfrentar altibajos en la ciudad, de la provincia y del país. Aun así, Urdinarrain nunca paró de crecer, de mejorar, y siempre dentro de una visión planificada de desarrollo. Tal es así, que en estos tres últimos años con muchas complicaciones, Urdinarrain dio un salto hacia adelante. Pero no nos confundamos, si hay algo que he aprendido en estos años, es que el mañana debe ser mejor, porque siempre falta. Y en eso debemos seguir trabajando, preocupados y ocupados en los próximos años”, expresó Mornacco.

Además, aseguró que: “estos logros no solo son del Intendente, también hay un equipo detrás, que ha demostrado con hechos saber pensar hacia adelante, adaptarse a las circunstancias. Y sobre todo ser dueños de una rica experiencia y capacidad política para gestionar y no dejar pasar las oportunidades”.

Finalmente agradeció a quienes han estado al frente de las instituciones en Urdinarrain, personas de bien que han sabido realizar con buen desempeño y responsabilidad su tarea “También agradezco a quienes han estado frente a las instituciones de nuestra ciudad, que con gran responsabilidad han sabido llevarlas adelante, y lo digo con gran firmeza, ya que Urdinarrain se diferencia de muchas otras ciudades gracias a la fortaleza de sus instituciones, que le han dado un plus muy importante elevando mucho la vara”.

Luego de la sesión, en dialogo con El Día, el Intendente indicó: “Logramos tener el municipio en caja, cerramos con superávit porque cuidamos la planta de personal que no creció, hemos sido muy cuidadosos en los gastos porque tuvimos un año difícil, sobre todo con la quita del conocido como fondo sojero. Hicimos las cosas como las había que hacer a pesar de todos los aumentos y demás, para poder estar en caja. Esto nos da la seguridad de afrontar con tranquilidad al menos hasta mitad de año, porque es muy difícil hoy hacer una proyección hasta fin de año”.