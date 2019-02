MST apuesta a una candidata trans por “derechos para todes y privilegios para nadie”

El MST Nueva Izquierda anunció su segunda candidata a diputada provincial: la activista transfeminista Keili González. “Su incorporación nos fortalece para dar pelea por otro proyecto de provincia y de país, con derechos para todes y privilegios para nadie”, resaltó Nadia Burgos y apuntó: “Seguimos sumando luchadoras a la lista de la Nueva Izquierda”, se informó.

“Nos inunda un sentimiento de alegría y orgullo al anunciar la incorporación a nuestra lista de la compañera Keili. Es la concreción de poner nuestro espacio al servicio de que se expresen en las elecciones todas las luchas y todas las voces”, aseguró Nadia Burgos, quien encabeza la lista de candidatos a diputados.

“Frente a un panorama donde se repiten los nombres de la casta política, construir una alternativa que de voz a quienes han sido silenciadas históricamente por un sistema patriarcal y capitalista, es la razón de ser de nuestro proyecto político. Con esta diversidad de voces disidentes queremos sacudir los esquemas y estructuras que han transformado a la política en la usina de intereses reaccionarios y corporativos.

La incorporación de Keili nos fortalece para dar pelea por otro proyecto de provincia y de país, con derechos para todes y privilegios para nadie”.

Por su parte, Keili González manifestó: “Estoy realmente muy contenta de integrar la lista con Nadia y acompañar a Luis en estas elecciones. Pelearla en este ámbito permite pensarme como una sujeta política capaz de enfrentar el mundo fracasado que nos han dejado las estructuras tradicionales, fiel reflejo del patriarcado y de alianzas totalmente capitalistas concentrada en los terratenientes que nos gobiernan. Me mueve el hambre de mis compañeras, me mueve el amor que recibo día a día por muchas de ellas, me mueve el deseo de una sociedad éticamente diferente”.

Luego, la precandidata aseguró: “Estamos en un contexto político y social en el que la violencia hacia las travas y las trans ha aumentado y de forma descomunal y vemos la desidia de un Estado provincial que no genera políticas públicas que nos permita vivir. Las travas históricamente estuvimos negadas a ocupar estos espacios y a dar estos debates que hacen a lo rico de la democracia. Nos han enseñado que la política es un privilegio de clase y por supuesto cistheterosexual”.

Respecto al debate a los cuales se enfrenta, indicó: “El Gobierno nacional sabe para dónde va, ellos vinieron a gobernar para los ricos. El problema al cual se enfrenta esta sociedad es la oposición tradicional, es la complicidad de los gobiernos provinciales y en el caso de Entre Ríos, del Partido Justicialista y su cuadrilla de aliades, que no dicen qué van a hacer de distinto. Nosotres discutiremos y propondremos cómo damos vuelta todo para que la crisis no la sigamos pagando les trabajadores, les jubilades, las feminidades”.

En cuanto a las consignas integradas del feminismo a la propuesta electoral, aseguró: “Peleamos por un movimiento que no vaya detrás de ningún proyecto patronal ni clerical, sino que confíe en su propia fuerza, que nos vea organizades desde abajo, impulsando a agilizar los mecanismos y a crear las herramientas que nos permita afrontar la crisis. Es una propuesta en la que todes pueden participar, debatir y decidir los pasos a seguir”.

Para finalizar, sostuvo: “Las mujeres, las travas, las lesbianas estamos en lucha, esto es el fiel reflejo de eso. Le brindaremos a la sociedad una propuesta amplia, democrática e independiente de todos aquellos sectores que garantizan nuestra situación de opresión justamente, las jerarquías de las Iglesias, las instituciones del Estado, los partidos políticos tradicionales que defienden intencionalmente este régimen social”. (APFDigital)