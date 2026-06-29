Mundial 2026: Brasil, Paraguay, Alemania y Holanda se juegan su pasaje a Octavos este lunes
La Copa del Mundo 2026 continúa este lunes con los 16avos de final, donde varias selecciones buscarán dar un paso más en el camino hacia el título.
La acción comenzará a las 14, con el duelo entre Brasil y Japón. La selección brasileña afrontará un cruce de eliminación directa ante un equipo japonés que buscará dar el golpe y meterse entre los mejores del torneo. TV: Telefé, D Sports.
Luego, a las 17:30, será el turno de Alemania frente a Paraguay. Los europeos intentarán imponer su jerarquía, mientras que el conjunto sudamericano buscará ser la sorpresa. TV: TyC Sports, D Sports.
El cierre de la jornada estará a cargo de Países Bajos y Marruecos, que se medirán desde las 22, en un partidazo para cerrar la jornada. TV: D Sports.
Cómo sigue la semana del Mundial 2026
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00
Francia vs. Suecia – 18:00
México vs. Ecuador – 22:00
Miércoles 1° de julio
Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
Bélgica vs. Senegal – 17:00
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00
Jueves 2 de julio
España vs. Austria – 16:00
Portugal vs. Croacia – 20:00
Viernes 3 de julio
Suiza vs. Argelia – 00:00
Australia vs. Egipto – 15:00
Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
Colombia vs. Ghana – 22:30