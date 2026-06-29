La acción comenzará a las 14, con el duelo entre Brasil y Japón. La selección brasileña afrontará un cruce de eliminación directa ante un equipo japonés que buscará dar el golpe y meterse entre los mejores del torneo. TV: Telefé, D Sports.

Luego, a las 17:30, será el turno de Alemania frente a Paraguay. Los europeos intentarán imponer su jerarquía, mientras que el conjunto sudamericano buscará ser la sorpresa. TV: TyC Sports, D Sports.

El cierre de la jornada estará a cargo de Países Bajos y Marruecos, que se medirán desde las 22, en un partidazo para cerrar la jornada. TV: D Sports.

Cómo sigue la semana del Mundial 2026

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00

Francia vs. Suecia – 18:00

México vs. Ecuador – 22:00

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio

Suiza vs. Argelia – 00:00

Australia vs. Egipto – 15:00

Argentina vs. Cabo Verde – 19:00

Colombia vs. Ghana – 22:30