Murió “Grumpy Cat”, la gata más famosa de internet

La gata “malhumorada” falleció a sus siete años debido a “complicaciones en una reciente infección del tracto urinario”.

El nombre de Tardar sauce (Salsa tártara en español) quizás no sea tan conocido en las redes sociales. Pero si en vez de usar su verdadero nombre, utilizamos su seudónimo “Grumpy Cat”, la situación claramente es otra.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97

La gata de siete años que se convirtió en toda una estrella 2.0 en los últimos años. ¿La razón? parecía que estaba siempre de mal humor. La felina “malhumorada” saltó a la fama en septiembre de 2012, cinco meses después de su nacimiento, gracias al meme con el mensaje “Me divertí una vez… fue horrible”.

Los años pasaron y -gracias a su gran fama y a la cantidad de seguidores que tenía en las redes sociales, superó el millón y medio en su cuenta oficial de Twitter y más de ocho millones de en Facebook- le reportaba a su dueña, Tabatha Bundesenn, cifras millonarias.

Pero este viernes los fanáticos de esta mascota recibieron la peor de las noticias: a través de una imagen compartida en las redes sociales, los dueños de “Grumpy Cat” informaron que falleció debido a “complicaciones en una reciente infección del tracto urinario” a sus siete años. “Algunos días son más gruñones que otros”, escribieron para acompañar la postal.

