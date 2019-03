Murió la actriz Beatriz Taibo

Tres años más tarde estrenó la obra Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, con el elenco de la Compañía Porteña de Teatro Clásico. “No lo pensé, no estaba esperando nada. Lo importante es que lo hago, que me siento con fuerzas y me siento bien, con los problemas, las alegrías y las penas. Hay que dejar atrás las tristezas para mirar adelante”, dijo Taibo antes del estreno, en diálogo con Teleshow.