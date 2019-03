Nahir Galarza: “Me gustaría pedirle perdón a Fernando Pastorizzo”

La joven condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, habló con Mariana Fabbiani. Dijo que se siente “culpable de lo que pasó”. Además, la conductora habló de lo que sintió al entrevistar a Nahir Galarza.

Nahir Galarza fue condenada el año pasado, a prisión perpetua tras ser encontrada responsable del homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

Hace varios meses, está alojada en la Unidad Penal Nº6 de la capital entrerriana. Desde la cárcel de mujeres de Paraná, la joven habló del caso en una entrevista con Mariana Fabbiani. Desde el programa, hicieron un adelanto de la nota con Galarza y en la misma, se indicó que Nahir confesó: “Me siento culpable de lo que pasó” y “me gustaría pedirle perdón a Fernando Pastorizzo”.

La joven que, con apenas 19 años, cometió un crimen a sangre fría que la ha confinado a pasar el resto de su vida en la cárcel cuenta, en una entrevista, cómo piensa y que siente.

La conductora Mariana Fabbiani contó todos los detalles del encuentro con la joven condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo.

“Fue una charla muy profunda con una Nahir que tenía ganas de hablar. Sin ganas de procesar los hechos de ese día, fue el único pedido que hizo. Me sorprendió su predisposición y sus ganas de abrirse. Estaba nerviosa”, remarcó.

“La charla empezó recorriendo distintos momentos de su vida. Habló mucho de Fernando. Me pareció que tenía todo un mensaje para decir y me pidió hacerlo con respecto al feminismo y a la violencia de género. Dijo cosas que yo nunca había escuchado, ella no quería hablar de los hechos de esa noche. Ella tiene mucho miedo de como quede parada después de esta entrevista”, agregó Fabbiani.

Fabbiani contó que Nahir “dice la palabra culpa y habla de eso. No quizás de la manera literal que uno espera escucharlo. La sensación que tuve es que había que leer entre líneas por más de que fue muy clara en lo que dijo”.

“Empezó hablando del vínculo con Fernando Pastorizzo y ella, siente que los medios la habíamos demonizado. Ella siente que los medios tuvieron un rol fundamental en su juicio y su condena. Habló de los sentimientos que le provocaron todo lo que sucedió esa noche. Habló por primera vez de emociones”, sostuvo la conductora sobre la entrevista con Nahir Galarza.

La conductora Mariana Fabbiani contó cómo fue que vivió la entrevista con Nahir Galarza en la cárcel de Paraná. La intimidad del encuentro con la joven condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio Fernando Pastorizo.

Luego de salir de la larga entrevista, que duró dos horas, la conductora Mariana Fabbiani confesó qué fue lo que sintió en esta charla cara a cara con Nahir y cómo fue ese encuentro entre las dos.

“Fueron dos horas con un clima de una intimidad. Por momentos hubo silencios de un minuto. Fue una sensación de mirarnos las dos a los ojos y sostener el silencio”, comenzó a relatar Fabbiani.

Al ser consultada por lo que sintió al encontrarse con Nahir, la conductora respondió: “Fue muy fuerte. Fue una charla muy íntima”.

“La verdad fue una experiencia fuerte para mí. Lo que si te puedo decir es que tuve momentos en que sentí que tenía sostener la mirada. Tiene algo intimidante Nahir, tiene algo fuerte que hay que sostenerlo”, remarcó la conductora.

Sin embargo, luego contó: “Por otros momentos, parece una nena que está pidiendo ayuda. Uno oscila, y ella también, entre estas dos caras permanentemente”, relató.