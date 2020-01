Ñandubaysal habilitó un sector para ir a la playa con mascotas

Embed

“Que haya sectores en los cuales esté permitido asistir con mascotas no quiere decir que esto no conllevará una obligación al visitante. Desde Ñandubaysal bregaremos para una tenencia responsable, donde los dueños de los perros asuman la responsabilidad de atender a sus mascotas y que estas no ocasionen la molestia de los demás visitantes del balneario”, informó Roberto Benítez, gerente del complejo turístico.

“Aún nos falta cambiar la cartelería dentro del camping y la playa, la cual va a dejar de decir que está prohibido para pasar a informar los sectores donde está habilitado”, explicó el Gerente del Ñandu, quien finalmente enfatizó: “Vamos a pedir que las mascotas circulen con correa, que no queden atadas solas en cualquier sector del predio y que, por supuesto, los dueños se hagan responsables de los desechos del animal”.