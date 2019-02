Nene de 8 años quiso robar en joyería: “Dame todo o te quemo”, le dijo al dueño

El menor sacó una réplica de pistola y la apoyó sobre el mostrador de una joyería ubicada en la localidad bonaerense de Moreno. Quedó registrado por las cámaras de seguridad. El relato del comerciante.

Un nene de 8 años entró a una joyería de la localidad bonaerense de Moreno, puso una pistola sobre el mostrador y le dijo al dueño: “Dame todo o te quemo”.

El hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad del local, ocurrió el sábado a la tarde. En las imágenes se ve al menor, que es apenas más alto que el exhibidor de vidrio, acercándose al vendedor y colocando serenamente el arma sobre la repisa.

“Me golpeó la reja y le abrí. Con la vestimenta que llevaba, y la edad que tenía, pensé que iba a pedir me algo para comer. Por eso lo dejé entrar”, explicó Nicolás García, el dueño del comercio.

Según relató García, el nene le hizo algunas preguntas sobre alhajas y luego exhibió el arma, que después se determinó que era una réplica. La reacción del comerciante fue pasar del otro lado del mostrador, tomar al chico por detrás y llevarlo hasta la puerta, publicó Clarín.

“Reaccioné rápido para evitar un desastre, fui del otro lado del mostrador y aproveché el descuido del pibe cuando puso la pistola sobre la mesa. Pasé rápido, lo tomé del cuello y lo saqué a las corridas del negocio. Casi que ni pensé en lo que estaba haciendo”, indicó García, que luego hizo la denuncia en la comisaría local.

“Ahora tengo temor por lo que me puedan hacer, sobre todo a mi negocio, porque me dijeron que si seguía jodiendo con las denuncias me iban a romper todo. No sé que va a pasar, por eso pido seguridad”, manifestó.