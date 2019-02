Neptunia quebró a Luciano y tomó la primera diferencia

El Tricolor marco diferencias en el segundo tiempo y terminó venciendo a Luis Luciano 82-65 y tomó ventaja en la serie. La solidez colectiva y buenos momentos de sus principales baluartes fueron los puntos salientes del Tricolor para quedarse con la primera ventaja.

En un juego plagado de errores en el primer tiempo, Neptunia se pudo acomodar mejor en el segundo período, donde ajustó su defensa y encontró respuestas en sus principales jugadores para quedarse con la victoria 82-65 sobre un combativo Luciano, pero que pagó caro sus errores.

El arranque del partido fue flojo, los dos se equivocaron mucho, perdieron pelotas y fallaron en sus intentos al canasto. Neptunia necesitó de Maxi Morel afianzado en la conducción y el goleo para poder tomar la primera ventaja, mientras que del lado de Luciano, los ataques fueron más forzados, dependió mucho de la claridad de Raymundo Legaria para pasar la pelota y de la potencia de Nahuel Revello bajo el canasto.

Con un buen pasaje de Linares y Lado, Neptunia se fue arriba al cabo del cuarto inicial 23-14.

En el segundo cuarto repitieron errores, pero Luciano encontró buenas respuestas cuando rotó al equipo. Sin poder contar con Leonardo Segura por una lesión, los de Urdinarrain tuvieron en Marcos Revello y el tucumano Najul a dos buenas figuras para arremeter contra un Neptunia errático y que no supo como encarar el juego. También hubo un interesante ingreso de Kackzan reemplazado a Legaria en la conducción y los dirigidos por Mario Rodríguez metieron un gran parcial para pasar al frente por única vez en el juego (29-28).

Sin embargo la respuesta de Netunia fue puntual. Dos triples y un doble de Sánchez para clavar un parcial 8-0 y reacomodar las cosas, de nuevo con Morel conduciendo con claridad, un buen aporte de Abel Pascual y una notoria mejora defensiva, para quedar al frente 39-31 cuando fueron al descanso largo.

En el tercer cuarto el partido no levantó su nivel, volvieron a aparecer errores de ambos lados y Neptunia tuvo en Federico Grattarolla una buena figura, por un lado para controlar a Legaria y también para jugar con claridad, además de un par de anotaciones de muy buena calidad. Con el empuje de los hermanos Revello y la calidad de Legaria, Luciano siempre dio batalla, pero cuando Neptunia necesitó de la jerarquía individual, encontró muy buenas respuestas para poder quebrar el partido.

Tras un cierre de tercer cuarto 61-50 para los de Garciarena, Neptunia metió un parcial 10-2 y empezó a liquidar las cosas. De la mano de Grattarolla, con el oficio de Sánchez y Pascual en ofensiva y aprovechando que Luciano sintió el desgaste físico, los Tricolores empezaron a estirar la diferencia y llegó cómodo al cierre del partido.

Luciano perdió por faltas a Fouce y Legaria y ya no pudo seguir dando pelea, Neptunia aprovechando un equipo más largo y con respuestas en casi todos sus jugadores, se escapó y llegó al cierre sin oposición, ganando con claridad y tomando la primera diferencia.

FICHA

Neptunia 82

M. Morel 14

M. Lado 8

A. Pascual 11

C. Linares 8

F. Grutzky 7

A. Sánchez 7

F. Grattarolla 8

J. Schaff 9

M. Drabble 3

A. Díaz 4

DT: F. Garciarena

Luis Luciano 65

R. Legaria 14

B. Fouce 2

M. Revello 19

A. Najul 9

D. Revello 11

E. PErticari 7

D. Kackzan 2

B. Pianovi 0

J. Panetto 4

F. Bonicelli 1

DT: M. Rodríguez

Estadio: José María Bértora – Parciales: 23-14; 39-31: 61-50 – Árbitros: G. Delsart y F. Giorello