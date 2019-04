Neptunia quebró a Racing en un partidazo y gritó fuerte campeón

Los Tricolores se impusieron 10993 con un descomunal trabajo de Agustín Sánchez, que marcó 35 puntos y fue la figura excluyente de la final. El último cuarto resultó decisivo para que Neptunia pueda festejar el título y conseguir el ascenso al Torneo Federal.

Por Daniel Serorena

¡Quien te ha visto y quien te ve, Neptunia! Luego de haber visto como festejaban sus rivales en dos finales seguidas, los Tricolores festejaron el título entrerriano y el ascenso al Torneo Federal, quebrando a un combativo Racing 109-93 en el quinto partido y desatando un festejo enorme.

Fue otro partidazo, cambiante y emotivo en los tres primeros cuartos, con los dos alternando el control del juego y buscando prevalecer con sus mejores armas. Racing apostó al juego interior con Novello y Mander, mientras que Neptunia sobrecargó el rebote en el canasto rival y tuvo segundas opciones, con Sánchez y Lado como figuras importantes.

La paridad fue la tónica del juego, Racing quiso despegarse con un buen ingreso de Beltrán al partido, pero las respuestas de Neptunia siempre fueron justas, con Grutzky y Sánchez equilibrando el juego interior y con Lado empujando desde el perímetro junto a Abel Pascual, que tuvo un buen ingreso al partido, cerrando los primeros diez minutos de básquet con el partido empatado en 25 por lado.

En el segundo cuarto asomó mejor Racing, con Gauna sumando a distancia y Beltrán acompañando de buena manera a Novello en el juego interior. Los de Narbay se escaparon pero la reacción de Neptunia fue inmediata, con un gran pasaje de Abel Pascual, que clavó dos triples a pie firme para equilibrar las cosas y con Sánchez ganando el duelo interior, bien acompañado por Schaff. La única mala noticia para los de Garciarena fue que Maxi Morel sumó cuatro faltas y debió dejar la cancha en forma prematura, aunque Lado y Pascual se las ingeniaron para llevar con claridad la base, siempre apostando a poder correr las ofensivas y marcando diferencias sobre un lento retroceso defensivo de Racing.

Con Neptunia mejor pisado en el partido, aprovechando los baches de Racing, que no pudo sostener el ritmo del partido, llegaron al descanso largo con los de Garciarena al frente 55-47 en un partido en el que las defensas brillaron por su ausencia y los dos eligieron jugársela en ofensiva.

En el tercer cuarto, Neptunia sufrió la salida por faltas del Pollo Morel y lo sintió, porque perdió a su conductor natural y tuvo algunos problemas para atacar contra la zona que propuso Racing, que del otro lado apostó todas sus fichas al juego interior, encontrando buenas respuestas en Mander y especialmente en Matías Novello, que pese a recibir doble marca, siempre tuvo claridad para desnivelar y colocar en juego a los Académicos.

Ante la falta de juego perimetral, Neptunia apostó adentro y tuvo en Chiqui Sánchez a un gladiador, ganando el duelo contra los grandotes de Racing y convirtiéndose en la referencia ofensiva de los locales, que sostuvieron la atropellada de Racing y entraron al cuarto final con ventaja mínima 75-74.

El quiebre del partido pasó por la defensa de Neptunia, que pudo controlar los intentos de Racing y respondió con un descomunal Sánchez en el juego interno. El platense siempre dio la talla, guapeó, dominó a Novello y Mander y fue la figura excluyente del juego con 35 puntos, pero también hubo buenos momentos de Linares rompiendo al canasto, de Grutzky acompañando con su oficio a Sánchez y de Lado, con su habitual entrega y corriendo la cancha como mejor sabe hacerlo.

Neptunia se despegó por 9 puntos y Racing sintió el desgaste. Noello no tuvo compañía para poder hacer reaccionar a los Académicos, que no tuvieron respuestas en Brian Díaz y Fabricius desde el perímetro. Solamente algún triple de Beltrán y la calidad enorme de Novello sostuvieron las ilusiones de Racing, pero Neptunia siempre tuvo claro que esta vez no se le iba a escapar y lo cerró brillantemente.

Con Sánchez gigante, Lado y Linares sólidos en el perímetro y quebrando a su rival en el juego y también desde lo anímico, los Tricolores se abrazaron fuerte al título y lo terminaron cerrando con total autoridad.

Neptunia es el campeón, Un justo campeón. Mostrando toda su jerarquía en los momentos claves y reponiéndose de dos golpes que fueron haber tenido la pelota para ganar el título en cancha de Racing, los de Francisco Garciarena hoy disfrutan su momento soñado.

¡Quien te ha visto y quien te ve, Neptunia!. Campeón de la Liga Entrerriana y próximo habitante del Torneo Federal.

FICHA

Neptunia 109

M. Morel 0

M. Lado 17

C. Linares 13

A. Sánchez 35

F. Grutzky 17

A. Pascual 16

J. Schaff 11

A. Díaz 0

DT: Francisco Garciarena

Racing Club 93

F. Gauna 16

B. Díaz 6

M. Pennacino 2

M. Novello 27

P. Mander 16

T. Fabricius 2

E. Beltrán 18

B. Bentancourt 0

DT: Gastón Narbay

Estadio: José María Bértora – Parciales: 25-25; 55-47; 75-74 – Árbitros: R. Barón, E. Macás, E. Corradini