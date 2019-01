Neptunia va por la recuperación en casa y Racing viaja a Gualeguay

Los Tricolores buscarán volver a ganar de local para consolidarse como escolta, mientras que Racing tendrá un duro desafío de visitante para consolidar lo bueno que mostró en la fecha anterior.

En el marco de la duodécima fecha de la fase regular de la Liga Entrerriana de Mayores, los dos equipos de la ciudad tendrán paradas complicadas, Neptunia recibiendo en el Marangatú a Unión de Crespo y Racing visitando en Gualeguay a Centro Bancario.

El equipo de Francisco Garciarena viene de perder ajustadamente ante ADEV en un partido en el que no jugó bien y la remontada del final no fue suficiente para poder aspirar a ganar el juego. Esta noche ante un rival directo en la pelea por los puestos de arriba, Neptunia tratará de recuperar los buenos pasajes de juego que ha mostrado en su cancha, principalmente desde la defensa y con las sociedades ofensivas que le han dado buenos resultados a lo largo del torneo.

Unión de Crespo, rival de los Tricolores, cuenta con un plantel joven y que se ha convertido en protagonista de la competencia, apoyado en el trabajo de los hermanos Juan Pablo y Francisco Folmer, el base Alejo Cardoso, el escolta Rodrigo Gieco y el experimentado pivot Javier Díaz.

Racing, luego de la gran victoria del pasado viernes ante Luis Luciano, tendrá una buena prueba de carácter visitando en Gualeguay a Centro Bancario, que perdió en su cancha y atraviesa un momento irregular en la competencia. Los Académicos han pasado a ser el equipo a vencer en el torneo, especialmente desde que incorporó a Fabricio Gauna y a Matías Novello, dos fichas de enorme jerarquía que ofrecen mayor cantidad de variantes en el equipo que conduce Gastón Narbay. De todos modos, la presencia de fichas importantes no necesariamente garantiza buenos resultados, sino que los Académicos tendrán que ratificar esa condición de equipo favorito partido a partido.

Bancario, que tuvo un buen comienzo, no atraviesa su mejor momento en el torneo, viene de dos traspiés consecutivos ante Luciano en diciembre y de local frente a Zaninetti en la fecha anterior, situación que lo ha llevado de perder posiciones en la tabla. Por eso el choque de esta noche ante Racing cobra un valor fundamental para el equipo que dirige Román Núñez.

PROGRAMACIÓN

Hoy 21.30

Luis Luciano – Sp. San Salvador (Árbitros: R. Barón y P. Carrizo)

Neptunia – Unión de Crespo (Árbitros: D. Bernachi y S. Cameronez)

Centro Bancario – Racing Club (Árbitros: F. Giorello y M. Robles)

Ferro SS – ADEV (Árbitros: D. Ortiz y V. Elena)

Zaninetti – Ciclista (Árbitros: E. Macías y E. Corradini)

POSICIONES

Sp. San Salvador 21

Neptunia 18

Zaninetti 18

Racing Club 17

Unión de Crespo 17

Centro Bancario 16

Luis Luciano 16

Ciclista 14

ADEV 15

Ferro SS 12