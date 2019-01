No reconocen a la tenista Sharapova en la entrada al Abierto de Australia

La tenista María Sharápova durante el partido contra Rebecca Peterson (Suecia) en Australian Open, el 16 de enero de 2019

Una empleada del servicio de seguridad del Abierto de Australia no supo reconocer a la tenista rusa María Sharápova en la entrada a las instalaciones del torneo en Melbourne y le pidió que presentara su credencial. La destacada atleta, por su parte, ni le prestó atención a la mujer y entró tranquilamente cuando otro deportista salió para saludarla.

El video de este curioso incidente apareció en la cuenta de un reportero canadiense en Twitter. La publicación ha acumulado más de 57.000 visitas.

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo

— John Horn (@SportsHorn) 16 de enero de 2019