“Nuestro mensaje es bastante coincidente con el de Roko y Carrazza”

El presidente del Nuevo Espacio, Francisco Álvarez, abrió la posibilidad de, luego de las internas del domingo que viene, sentarse a dialogar con el resto de los opositores. Los “tres o cuatro” jóvenes rebeldes de su partido, el rol dentro de Cambiemos y la llegada de Macri a la ciudad.

Mucho se ha dicho de la incorporación del Nuevo Espacio al frente Cambiemos. A una semana de las PASO, quien se refirió al acuerdo fue su presidente, el ex concejal Francisco Álvarez, quien también dedicó algunas definiciones a la división interna con Felipe Martínez Garbino, el hijo de Emilio, a la campaña y a los posibles acuerdos electorales de cara a la general del 9 de junio. Lo hizo días atrás, en una entrevista con ElDía desde Cero.

“Nosotros no venimos sólo acompañando a Melchiori, tenemos un rol protagónico en la campaña y lo vamos a tener en la gestión de gobierno”, dijo y marcó la cancha con respecto al lugar que ocupa el partido que preside en el acuerdo con la principal fuerza opositora de la ciudad.

Poco le dedicó Álvarez a la gestión del intendente Martín Piaggio, de la que es muy crítico y a la que calificó de “seis puntos, aprobado con lo mínimo”. Pero sí expresó interesantes definiciones con respecto al resto de los espacios opositores.

“Reconozco que Jorge Roko ha hecho una excelente campaña, tiene una presencia impresionante en los barrios, se escucha mucha gente que dice que va a votar a él. Puede sorprender, no sé si llegará a ganarle (a Piaggio), pero entiendo que va a ser una muy buena elección”, deslizó, en línea con declaraciones que el senador Nicolás Mattiauda había realizado, también en ElDía desde Cero.

Lógicamente, un buen resultado de “Juntos por Gualeguaychú” –el espacio que disputará las internas del PJ– sería una gran noticia no sólo para Roko, sino para toda la oposición. Álvarez lo sabe, lógicamente. Pero el presidente del Nuevo Espacio no se queda con eso y fue más allá: “El mensaje nuestro es bastante coincidente con el de Jorge Roko y el del Flaco Carrazza. Tenemos un diagnóstico similar respecto de la gestión de Piaggio, en relación a las críticas y a las propuestas. Me parece que el electorado de esos sectores, ante un eventual buen resultado nuestro podría acompañarnos”, especuló. Y en esta línea adelantó: “No descarto ninguna posibilidad para después de las PASO”.

El “entrismo” y el

discurso kirchnerista

Días atrás, Piaggio encabezó, en la sede del Nuevo Espacio, un acto junto a Felipe Martínez Garbino, la voz de lo que se presentó como “Nuevos Tiempos”. Sobre ello, Álvarez dijo que se trata de “un sector de tres o cuatro jóvenes, lo digo así con mucho respeto, que se han intentado subir en la última estación de un tren que ya tenía un destino predeterminado”.

“Ellos hicieron una especia de entrismo, tratando de kirchnerizar al Nuevo Espacio. En los albores de nuestra existencia tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el kirchnerismo, nos enfrentamos cuando era incómodo no vamos a ahora a arrear esas banderas”, manifestó, y reconoció que “duele mucho ver a algunos compañeros abrazados a Urribarri, y que el Presidente municipal se preste a eso”.

La llegada de Macri

Por último, sobre las especulaciones que atravesaron la visita del presidente Mauricio Macri a Gualeguaychú con respecto al impacto que puede tener en términos electorales, Álvarez relativizó esta situación y aseguró que no los saca “del eje de nuestra campaña”.

“Más allá del contexto complicado que tenemos a nivel nacional, la llegada de un Presidente de la Nación a una localidad me parece que suma”, opinó. Y reconoció que “querer despegarse uno del macrismo es como que el piaggismo quiera despegarse del kirchnerismo o del urribarrismo, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas”.