“Se necesitan estas acciones de bajas de sueldo, que algunos definen como gestos, pero para mí es una cuestión moral. Por eso buscamos el honrar la política, y eso incluye bajarnos nuestro sueldo, nuestra dieta. Y que la gente nos pueda controlar cual es nuestro trabajo”, agregó.

Además, el edil de la oposición aseguró que el proyecto que tratarán en la sesión del viernes también incluye el desenganche con el Poder Judicial, por lo que los aumentos dejarán de estar atados a los que otorgue la Justicia.

Embed

“Los 13 concejales vamos a acompañar el proyecto de reducción de sueldos y el desenganche del Poder Judicial. Por eso es un gran primer paso porque tiene que ir acompañado por nuestro laburo”, afirmó y manifestó a continuación: “Creo que todos los concejales somos de buena madera, y mientras haya códigos vamos a poder consensuar en lo que sea. Todos reivindicamos eso. Y al oficialismo le queda una oportunidad para madurar en la búsqueda de consensos”.

“No vengo acá por plata, el ser concejal conlleva un sueldo, pero no vengo a ocupar un banca por plata. Antes de asumir, en el comité radical, ya me había pronunciado a favor de la reducción de salarios. La política la concibo como una pasión”, subrayó antes de manifestar que espera que este gesto del Concejo Deliberante de Gualeguaychú sea replicado en otros municipio e inclusive otras esferas: “Me encantaría que esto se replique en cada una de las órbitas del Estado, desde los municipales, pasando por el provincial y terminando en el nacional, pero de nosotros ya no depende”.

Finalmente, explicó por qué se llegó a un acuerdo entre todos los integrantes del recinto para la reducción de salarios: “Creo que la gran diferencia para que los 13 concejales estemos de acuerdo es que el proyecto que vamos a tratar el viernes no es el del Ejecutivo sino uno armado por el Concejo Deliberante”.

Vocación social

Por otra parte, Olano habló sobre sus expectativas en la función pública y sus ganas de abrir el recinto a toda la sociedad: “Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a las personas y preguntarles cuáles son sus necesidades. Y es responsabilidad del concejal hacerse conocer, pero no por una cuestión de fama, sino para decirles ‘yo soy su empleado, ¿qué puedo hacer por usted?’. La gente está llena de proyectos, sólo hay que escucharlos”.

“Me daría vergüenza pasarme cuatro años calentando banca, sin presentar ningún proyecto y sin salir a la calle a conocer a los vecinos”, concluyó en ElDía desde Cero.