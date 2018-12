“Olmedo no representa a nadie”, dijo el padre de Micaela García

Néstor “Yuyo” García se refirió a la Ley aprobada en el Congreso de la Nación, que lleva el nombre de su hija asesinada en abril de 2017 a manos de Sebastián Wagner. El único legislador de ambas cámaras que votó en contra del proyecto fue el diputado Alfredo Olmedo y García lo destruyó.

La norma que fue aprobada en ambas cámaras del congreso de la Nación establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos.

Olmedo, que tiene una banca en Diputados hasta el 2019 por el partido Salta Somos Todos, fue el único diputado que votó en contra y en Twitter escribió: “He sido el único diputado nacional que he votado en contra de la Ideología de Género, voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la Mujer”.

Tras esto, el padre de Micaela García, que siguió de cerca las votaciones en el Congreso Nacional, trató de que este voto disidente no empañara lo logrado, pero en declaraciones a ElDía desde Cero opinó: “230 legisladores acompañaron y uno no, me parece que no habría que darle entidad a ese voto retrogrado de una persona que no representa prácticamente a nadie”.

Incluso recordó que tuvo por varios años trabajando en Salta e indicó que conoce a Olmedo desde hace 20 años: “sé la persona que es y nada me sorprende”. También agregó que muchos legisladores hablaron en el recinto, pero “él no pidió la palabra”.