Pablo Leuze confirmó que se baja de las Generales del 9 de junio

Lo informaron esta noche, desde el Partido Socialista (PS). Apuntan a la falta de apoyo de la estructura provincial.

Como había adelantado eldiaónline.com, el candidato del Partido Socialista evaluaba seriamente no competir en la Generales del 9 de junio. Ahora, mediante un comunicado de prensa, ratificó esta posición. Ni Pablo Leuze, ni Silvia Romero, precandidata a senadora, se presentarán en las Generales.

De esta manera, en las Generales serán tres los candidatos que compitan por la Intendencia en la ciudad: Martín Piaggio, con más del 51 %; Javier Melchiori, que apenas superó el 20 %, y Domingo Carrazza, que alcanzó el 7 %. Jorge Roko, que cosechó casi 6 mil votos, perdió la interna con la Lista 2, por lo que no participará en junio.

El comunicado del Partido Socialista:

PRIMERO; Quiero agradecer a los ciudadanos de Gualeguaychu que con su voto en las paso nos pusieron en la elección general confiando en este espacio que para nosotros es nuevo. También agradecer a la prensa que está aquí acompañándonos para los anuncios que queremos realizar. A las y los compañeros que se comprometieron a llevar este proyecto adelante, a todos muchas gracias.

Este comunicado de prensa es para comunicar a Uds. y por su intermedio a toda la población de Gualeguaychu la decisión de este grupo de no participar de las elecciones generales del 9 de Junio.

Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión son variadas, entre las que podemos mencionar son:

– Como ya se sabe, nuestra lista 50 B a nivel provincial que encabezaba Néstor “Lucho” López no pudo alcanzar el porcentaje necesario del 1,5% del caudal de votos para ser el candidato oficial del Socialismo en la provincia de Entre Ríos. Si bien las paso son la elección de internas para definir candidatos, si bien felicitamos a Barzola de la otra lista 50 A, no hemos tenido hasta este momento que estamos en esta conferencia de prensa ningún tipo de contacto con este sector creemos que al menos habría que haber tenido una llamada de cordialidad y de coordinación para el próximo junio.

– Con el esfuerzo de todos se logró, luego de muchas elecciones, posicionar al partido socialista en la provincia en el tercer espacio de poder en Entre Ríos. Y creemos que por este motivo habría que haber tenido un acercamiento de los sectores para diagramar la próxima elección.

– Nosotros aquí en la ciudad fue un esfuerzo importante de voluntades “ad honorem” que poniendo el esfuerzo y el dinero de nuestros bolsillos hicimos lo que pudimos para visibilizarnos, Uds mismos aquí en la ciudad hablaban de “los perfectos desconocidos”. Esto significó un gran esfuerzo de militancia y el dinero de nuestros bolsillos que como Uds saben somos trabajadores que venimos teniendo dificultades como muchos y no contábamos con una situación económica resuelta para llevar la campaña en los medios para que la gente nos conociera. Lo que se hizo fue el gran esfuerzo de todos y la voluntad.

– Hablábamos recién de la falta de comunicación de la lista ganadora en la provincia hacia nosotros, lo que resulta que para las elecciones de junio no tenemos garantizados los fondos para afrontar la campaña que sin dudas para poder inclusive incorporar algún concejal deberíamos visibilizarnos mucho más de lo que fue hasta ahora para poder alcanzar los porcentajes requeridos para tal fin y si no contamos con los fondos para que esto pueda realizarse, nosotros en esta oportunidad no pondremos de nuestros magros salarios para realizar una hazaña imposible de lograr con el resultado de los porcentajes alcanzados por los partidos que nos preceden.

– Pero el motivo principal es la falta de comunicación que tiene el partido provincial hacia nosotros lo que nos sugiere que desde la lista ganadora, hacia toda la lista de Gualeguaychú, es el menosprecio que sentimos ante el silencio de los dirigentes provinciales esto nos da muestra de lo que estamos diciendo.

– Por esto manifestado, la lista 50 B de la ciudad de Gualeguaychú, en su totalidad, desde la candidata a Senadora Silvia Romero, los candidatos a la intendencia Leuze y Galante y los candidatos a concejales por la ciudad se bajan de las elecciones de Junio lamentando no haber podido llegar al municipio con nuestro proyecto y nuestra honestidad.