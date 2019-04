Pablo Leuze dejó la puerta abierta a no participar de las Generales

El candidato del Partido Socialista, que logró su objetivo de pasar la instancia de las PASO, no aseguró su participación en las Generales. Lucho López, el precandidato a Gobernador por su boleta, no llegó al 1% y quedó afuera. “Si continúo va a ser con otro candidato, y medio que no me gusta”, expresó.

El lunes después de las PASO, Javier Melchiori se refirió a él como “el gran ganador de la elección”, más allá, lógicamente, de la contundente vitoria de Martín Piaggio, que se impuso por más de 51%.

El elogio del candidato de Cambiemos tiene que ver con que Pablo Leuze fue el único de los cuatro aspirante a la Intendencia que logró el objetivo planteado de antemano: lograr el 1% de los votos y de esta manera poder competir en las Generales del 9 de junio.

Este cometido lo logró ampliamente el hombre del Partido Socialista (PS), ya que se contabilizaron 924 votos a su favor, lo que representa el 1,82 del electorado.

Pero la imposibilidad de continuar en la misma boleta de Néstor López, quien no alcanzó el piso necesario para competir en junio, abrió en el PS ocal la posibilidad de no ser opción en la próxima elección.

En ElDía desde Cero, fue el propio Leuze quien contó esta realidad, al tiempo que tuvo algunas consideraciones sobre la elección del domingo, la gestión municipal y la oposición.

A la gran elección de Piaggio, la relacionó a que “ha hecho las cosas bien”. Y si bien “puedo estar en algunas cosas de acuerdo y en otras no, pero se han hecho cosas; yo trabajo en la calle y lo veo”, expresó. Mientras que, por otro lado, al referirse a la mala performance de Cambiemos, apuntó a la visita del presidente Mauricio Macri días antes del domingo. “Hay un poco de voto castigo, a Melchiori lo perjudicó la llegada de Macri”, sentenció.

Por último, se refirió al futuro que le depara esta incursión en la política partidaria. “Cumplimos nuestro primer objetivo, que era pasar. Ahora, quiero charlar con el grupo, porque veníamos con un proyecto con Lucho (López) de precandidato a Gobernador, y ahora quedó afuera. Si continúo va a ser con otro candidato, y medio que no me gusta, por todo lo que se movió Lucho, por lo que viajó”, se sinceró.

“Primero voy a hablar con mis compañeros, nosotros somos un grupo chiquito, hablaremos a ver qué es lo que se quieren hacer, si quieren continuar o si no”, explicitó, dejando abierta la posibilidad de que el 9 de junio sean sólo dos los candidatos opositores.