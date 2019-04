Pablo Leuze, el precandidato a Intendente del que no se habla

Encabeza la lista del Partido Socialista en la ciudad. Hasta hace apenas unos días, para casi todos los candidatos eran cuatro. Quién es este enfermero de 40 años, presidente de la Cooperativa VIDA, que decidió asumir esta responsabilidad. “Nuestro objetivo es pasar las PASO”, asume, con los pies en la tierra y sin delirios de grandeza.

Luciano Peralta

Su cara casi que ni aparece en los medios de comunicación. Para la política es un absoluto desconocido y, de hecho, hasta hace algunos días, cuando se disparó al cien por ciento la maquinaria proselitista desde el oficialismo y las oposiciones, todos hablábamos de “los cuatro precandidatos a Intendente”.

¿Por qué? Sencillo. Pablo Leuze no aparecía en el radar de los aspirantes a tomar el rumbo político de la ciudad los próximos cuatro años. Pero su lista fue aprobada por la Justicia Electoral en tiempo y forma, lo que, más allá de la falta de estructura y de medios económicos, lo pone en igualdad de condiciones con el resto.

“Soy del barrio y conozco la realidad por lo que veo, por lo que me cuenta la gente en persona”, expresa Leuze, nacido y criado en el oeste de la ciudad, en el barrio Francisco Ramírez, comúnmente llamado 338, por la cantidad de viviendas que lo conforman.

Padre de dos varones, de 9 y de 17 años, es enfermero recibido en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la carrera todavía no se dictaba en Gualeguaychú. “Me costó mucho –cuenta sobre el título–, tenía que viajar todas las semanas a Capital para cursar, y allá me quedaba en una pensión que le hacía precios a los estudiantes”.

“Mi trabajo hace que conozca muchos lugares de la ciudad, todos los días y muchísmo antes de cualquier campaña”, relata el presidente de la Cooperativa VIDA, “la primera de la provincia de Entre Ríos que se recupera de una quiebra”, presenta, orgulloso.

Lejano a los partidos políticos y al ejercicio de la política partidaria, su discurso toma distancia de las disputa entre los dirigentes –a las que entiende “sin sentido” o “innecesarias” – y en él refleja las “necesidades de la gente, de la gente que no tiene trabajo, que no tienen ni para comer muchas veces”.

La política

Emprendedor, reconocido por su labor en VIDA y porque después de muchos años de juntar peso por peso logró abrir su propia funeraria en la ciudad –¿habrá algún otro candidato funebrero en el país? –, Pablo Leuze es un outsider de la política, de la que muchas veces reniega, aunque es consciente de que “para cambiar las cosas hay que participar”.

Pero, aunque fue hace mucho tiempo, hubo una primera experiencia antes e este 2019. En 2001 cuando fue de cuarto candidato a concejal en la lista de la UCR que encabezaba Mariano Vicco. Aunque su espacio perdió la interna partidaria, de esa experiencia le quedó la relación con Lucho López, entonces militante radical.

El paso del tiempo y los vaivenes de la política ubicaron a López en el Socialismo, del que actualmente es precandidato a Gobernador, del que Leuze sigue siendo amigo. “Siempre me insistía para que participe, me decía que tenía que ser candidato, pero yo vivo laburando, no podía comprometerme. Este año me propuso la precandidatura, nos reunimos con el grupo del partido, les planteé lo que pienso y bueno, nos pusimos de acuerdo”, relata.

Ahora, en la última recta de la campaña, aprovecha para esbozar algunos de los ejes de su propuesta. “Ninguno de los precandidatos habla del problema del cáncer en la ciudad, yo les pediría que se expresen sobre el tema. Yo lo viví de cerca por cuestiones personales, lo conozco porque trabajo en la salud y me llama la atención que no se hable”, expresa quien comparte boleta con Marta Galante, precandidata a vice intendente. “Hay que empezar a estudiar a fondo el agua que tomamos en la ciudad. A hacer eso me comprometo, más allá de la candidatura. Lo voy a hacer personalmente”, adelanta.

Por otro lado, sobre la seguridad, uno de los cuestionamientos más fuertes de las oposiciones a la gestión, tuvo una apreciación a la oficial. “La capacidad de la Municipalidad en el tema es limitada, eso lo tiene que resolver las Policía y la Justicia”, indicó, y aclaró: “Trato de tener un posición equidistante, hay muchos temas que comparto con el oficialismo, pero también creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen. Por ejemplo, la Municipalidad tiene la casa Redes, que me parece bárbaro, pero cuando el chico se recupera tiene que tener contención, tiene que tener un oficio, porque cuando vuelve al barrio se pude perder todo lo hecho en sólo un día”, sostiene Leuze y, consciente de los límites propios, adelanta: “Nuestro objetivo es pasar las PASO”.