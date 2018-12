Pablo Pérez: “perdemos con River porque jugamos mal”

Pablo Pérez habló por primera vez tras la dura derrota ante River, en la Superfinal de la Copa Libertadores, se sacó el casete y no dejó tema por tocar.

Una de las cosas que más ruido hizo fue la confesión que hizo con respecto a aquel histórico partido que se jugó en Madrid. “Me lesioné a los 10 minutos del partido ante River. Aguanté hasta el entretiempo y ahí me infiltré. Pero empecé a pisar mal y los recorridos ya me costaban más”, contó.

En cuanto a su futuro, Pérez dijo: “No tengo dudas de que voy a seguir en Boca. Tengo contrato y el 3 de enero me voy a presentar. No me llegó ninguna oferta. Si aparece, lo hablaré con el presidente y si Angelici decide que me tengo que ir, me iré. Pero hoy no hay nada”.

Por otra parte, el mediocampista explicó por qué el Xeneize cayó en todos los partidos importantes frente al Millonario en el último tiempo. “Venimos perdiendo con River porque jugamos mal. Ellos son mejores futbolísticamente. No pasa por la personalidad, porque hay que tenerla ya desde el primer momento que vestís la camiseta de Boca”, aseguró.

Por último, se refirió a la eliminación del conjunto de Marcelo Gallardo en la semifinal del Mundial de Clubes, a manos del Al Ain, y dijo: “Ayer el hincha de Boca nos habrá querido matar el doble porque la sensación que tuvo es ‘mirá con quien pierde River y estos no le pudieron ganar'”.