Pachu Peña habló de la primera noche del Carnaval del País: ¿qué comparsa le gustó más?

El reconocido humorista estuvo el sábado en la ciudad para disfrutar la primera noche del espectáculo. “Es maravilloso, un espectáculo digno de ver” dijo.

“Si bien conocía Gualeguaychú, nunca había estado en los carnavales, siempre los veía por televisión. Pero una cosa es vero por tele y otra cosa es estar ahí en vivo, con todo el despliegue de las carrozas, las comparsas, el colorido, el vestuario, la alegría que trasmite toda la gente que desfila por el corsódromo hacia las tribunas. Es maravilloso. Es un espectáculo que, te juro, es digno de ver”, dijo en una entrevista con ElDía desde Cero.

“Voy a volver, volví maravillado. Además, por el cariño que recibí de la gente de Gualeguaychú”, destacó.

– ¿Pachu viste las tres comparsa?

– Si, me quedé hasta el final

– ¿Cuál te gustó más?

– Y… no quiero quedar mal con nadie (risas)

“Todas me encantaron”, dijo el humoristas entre risas. “La verdad que todas, Marí Marí, Pandemia (nombre de la edición de Kamarr), Kamarr, todas. Los aplaudo a todos”, dijo Peña, quien prefirió no quedarse con ninguna de las tres comparsa en particular y elogiar a todo el espectáculo.

La entrevista completa: