Pampita anunció su separación de Pico Mónaco: los detalles

Tan sorpresiva como intempestivamente, la modelo anunció el final de su relación con el extenista.

La bomba explotó en Twitter exactamente a las 21.28 horas del lunes 28. Para tristeza de sus fans y alegría de sus detractores, Pampita (41) anunció en su perfil oficial su sorpresiva nueva separación de Pico Mónaco (34).

“Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, publicó la modelo en su cuenta de la red social. Así, con 280 caracteres, la diosa rubricó lo que seguramente sea el final definitivo de su historia de amor.

Ciudad registró el paso a paso de los 80 días de idilio de la pareja, tras in impasse de seis meses que incluyó un fugaz affaire de Pampita con el polista Polito Pieres y varios rumores de romance de Pico. A principios de noviembre, comenzaron los primeros indicios de un nuevo acercamiento entre la modelo y el extenista. El martes 13 de noviembre (sí, justo un martes 13) las versiones se cristalizaron en un encuentro furtivo y nocturno en el departamento de Mónaco en el barrio de Cañitas.

“Me llamó, me dijo ‘¿charlamos?’, y le dije que sí, que charlemos. Fue una llamada sorpresa. Me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano. Y fui así, sin ducharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato”, reveló Pampita, apenas unos días más tarde, en Los Especialistas del Show.

Luego, llegó el tan esperado verano en Punta del Este, ciudad a la que arribaron juntos sin dar declaraciones. Hasta que, el 27 de diciembre, la modelo y el extenista confirmaron la noticia y se mostraron juntos antes de compartir una cena en Casa Babel, el restó ubicado en Manantiales que Pico posee junto a sus socios, Panchi Grimaldi y Javier Solari. Allí mismo, la por entonces feliz pareja recibió las luces del Año Nuevo a puro mimo. “¡Bienvenido, 2019!”, escribió Pampita en una foto, que compartió en su Instagram, besando apasionadamente a su novio.